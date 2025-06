IRW-News: Condor Energies Inc.: Condor Energies gibt Update zum operativen Geschäft

IRW-PRESS: Condor Energies Inc.: Condor Energies gibt Update zum operativen Geschäft

Calgary, 18. Juni 2025: Condor Energies Inc. (Condor oder das Unternehmen; TSX: CDR; ISIN: CA20676A1084), ein in Kanada ansässiges, international ausgerichtetes Energiewendeunternehmen mit Aktivitäten in Zentralasien, freut sich, ein operatives Update zu geben.

USBEKISTAN

Die Produktion betrug im Juni bisher durchschnittlich 11.350 boepd, was leicht über dem Durchschnitt des ersten Quartals 2025 von 11.179 boepd liegt. Die Produktionsraten im zweiten Quartal 2025 wurden teilweise durch ungeplante Wartungsarbeiten an der nachgelagerten Infrastruktur in Anlagen, die nicht vom Unternehmen betrieben werden, und durch kürzliche Workovers eingeschränkt, die sich auf die Sammlung von Daten zur Verbesserung der geologischen und der Lagerstättenmodellierung für die bevorstehende Bohrkampagne konzentrierten. Die daraus resultierende Produktion im zweiten Quartal beträgt bisher 10.332 boepd. Die Bohrloch-Workover-Aktivitäten haben sich inzwischen wieder auf produktionssteigernde Maßnahmen konzentriert und die nachgelagerten Anlagen sind voll funktionsfähig.

Eine Bohranlage soll im Juli 2025 mobilisiert werden und eine Bohrkampagne mit mehreren Bohrlöchern beginnen, die auf zahlreiche Typen innerhalb eines breiten Bereichs abzielen wird. Eine Kombination aus vertikalen, horizontalen und in Usbekistan erstmalig angewendeten multilateralen Bohrungen wird in unterentwickelte Reservoirs in den bestehenden Feldern eindringen. Die erste Bohrung wird nicht nur in die derzeit produzierenden Jurakarbonate eindringen, sondern auch vertikal in das Grundgebirge gebohrt, um die tieferen, noch nicht erkundeten Juraklastika und das Potenzial für ein frakturierte Gesteinsstruktur zu untersuchen. Bei der zweiten Bohrung handelt es sich um eine horizontale Bohrung mit einem seitlichen Abschnitt von bis zu 1500 Metern. Es ist geplant, die Bohrungen mit modernen Stimulationstechniken fertig zu stellen, um die Förderraten weiter zu erhöhen.

Das Unternehmen hat außerdem vier feldinterne Wasserabscheidungssysteme installiert und in Betrieb genommen, um die geförderten Flüssigkeiten im Sammelnetz des Feldes und nicht in den Produktionsanlagen zu entfernen. Dadurch wird der Druck in den Förderleitungen reduziert, was zu höheren Durchflussraten in der Lagerstätte führen kann. Eine fünfte In-Field-Flowline-Einheit wird derzeit installiert und soll Anfang Juli 2025 in Betrieb genommen werden. Außerdem wird derzeit an der Konstruktion einer Feldkompression gearbeitet, die die Förderraten weiter steigern könnte.

KASACHSTAN

Wie bereits gemeldet, hat das Unternehmen seine erste modulare LNG-Anlage (die erste Anlage) erworben, die in der Lage ist, 48.000 Gallonen (80 MT) LNG pro Tag zu produzieren. Die Herstellung der ersten Anlage wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein und die LNG-Produktion im zweiten Quartal 2026 beginnen. Der Vertrag mit den LNG-Abnehmern soll in Kürze abgeschlossen werden.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiesektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für das Wachstum der Reserven, der Produktion und des Cashflows geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Abkürzungen:

boepd Barrels an Öläquivalent pro Tag (Barrels of oil equivalent per day)*

LNG verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas)

MT Metrische Tonnen (Metric tonnes)

* Barrel Öläquivalent (boe) wird abgeleitet, indem Gas in Öl umgewandelt wird, und zwar im Verhältnis von 6.000 Standardkubikfuß (Mscf) Gas zu einem Barrel Öl, basierend auf einer Energieumwandlungsmethode, die in erster Linie an der Brennerspitze anwendbar ist und nicht ein Wertäquivalent am Bohrlochkopf darstellt. Da das Wertverhältnis auf der Grundlage des aktuellen Rohölpreises im Vergleich zu Erdgas erheblich von der Energieäquivalenz von 6 Mscf zu 1 Barrel abweicht, kann die Verwendung eines Umrechnungsverhältnisses von 6 Mscf zu 1 Barrel als Hinweis auf den Wert irreführend sein, insbesondere wenn es isoliert verwendet wird.

