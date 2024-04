Original-Research: Apontis Pharma AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Apontis Pharma AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Apontis Pharma AG Unternehmen: Apontis Pharma AG ISIN: DE000A3CMGM5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.04.2024 Kursziel: 16,50 EUR (zuvor: 12,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Roadshow Feedback: Neue Vertriebsstrategie und Kooperation mit Novartis im Fokus Wir haben am vergangenen Mittwoch eine CONNECT-Roadshow mit dem Management von APONTIS PHARMA durchgeführt. Insgesamt hat sich unser positiver Eindruck der neuen Strategie gefestigt, die nun durch eine attraktive Kooperation ergänzt wird. Aus unserer Sicht liegt der Kern der neuen Vertriebsstrategie in der Abkehr von einer allgemeinen Vermarktung eines Therapiekonzeptes hin zu einer Vermarktung von einzelnen Produkten bei einer fokussierten Ärztepopulation. Dies hat mehrere Vorteile. Zum einen erwartet das Management trotz der insgesamt reduzierten Kontaktpunkte einen höheren Share-of-Voice bei den verbleibenden Ärzten und eine folglich bessere Durchdringung der Zielgruppe. Zudem wird der Vertrieb künftig ausschließlich an den Absatzzahlen im jeweiligen Verantwortungsbereich gemessen und incentiviert. Zusammen mit flankierenden Marketing-Maßnahmen und neuen Datenquellen kann die Effektivität der Vertriebsaktivitäten deutlich präziser und flexibler gesteuert werden. Die ersten wissenschaftlichen Veranstaltungen in den Vertriebsregionen sind bereits angelaufen und sollen im November in einer überregionalen Veranstaltung zusammenlaufen. Der Schwerpunkt im Single Pill-Portfolio dürfte in 2024 neben der Wiedererlangung von Umsätzen bei Atorimib (+5,2 Mio. EUR) auf der Vermarktung der Dreierkombinationen Caramlo HCT und Iltria liegen. Der Fokus auf die letztgenannte Wirkstoffkombination macht u.E. viel Sinn, da diese durch die starke Evidenz der im New England Journal of Medicine veröffentlichte SECURE-Studie gestützt wird. Diese zeigte bei Patienten nach Herzinfarkt u.a. eine relative Reduktion der Sterblichkeit um 33% gegenüber der Therapie mit Einzelpräparaten. Zudem ist auch die Wettbewerbsposition in Deutschland für Iltria sehr vorteilhaft. Insgesamt soll der Bereich Single Pill in 2024 mit rund 40% yoy wieder deutlich zulegen und insgesamt 36 Mio. EUR erreichen, was über unser bisherigen Erwartung liegt (MONe: 34 Mio. EUR) und den prognostizierten Umsatzrückgang durch die veränderte Ausschreibungssituation bei Tonotec deutlich überkompensieren wird (-4,1 Mio. EUR). Neben dem Rebound im Bereich Single Pill kommt der spürbare Umsatz- und Ergebnisbeitrag durch die neue Kooperation mit Novartis für die Distribution und Vermarktung der patentgeschützten Arzneimittel Enerzair® und Atectura® in der Indikation Asthma hinzu. Die fünfjährige Kooperation dürfte einen jährlichen Umsatz- und EBITDA-Beitrag von rund 13 Mio. EUR bzw. 3 Mio. EUR (MONe) haben. Außerdem sollte die Kooperation eine verbesserte Auslastung des Facharztvertriebs von APONTIS PHARMA ermöglichen (10 MA - zwei pro Region), die nun neben Kardiologen auch Pulmologen mit attraktiven Produkten adressieren können. Fazit: Wir haben unsere Prognosen aufgrund der erfreulichen Umsatzerwartungen für den Bereich Single Pill sowie den Beiträgen aus der neuen Kooperation mit Novartis deutlich angehoben. Das Management hat in den Gesprächen einen sehr geschlossenen Eindruck hinterlassen. Die angepasste Strategie ist schlüssig und befindet sich bereits in der Umsetzung. Wir sind daher zuversichtlich, dass es APONTIS besser als zuvor gelingen wird, die marktführende Position in dieser neuen Therapieform in Deutschland auszubauen. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn deutlich angezogen hat, sehen wir das mittelfristige Ergebnispotenzial mit einem EV/EBITDA von 3,6x für 2026e noch nicht hinreichend reflektiert. Wir bekräftigen daher die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 16,50 EUR (zuvor: 12,50 EUR). 