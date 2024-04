Die meistgehandelten Produkte: DAX®weiterhin stark im Fokus

Am Dienstag stehen die Börsen unter Druck. Am Morgen ist der deutsche Leitindex DAX® um 1,3 Prozent gesunken. Seit Anfang März hat der DAX® den niedrigsten Stand bei knapp 17.749 Punkten erreicht.

Nach Angaben der EUWAX wurden heute vor allem Knock-Out-Call-Optionsscheine auf die Deutsche Lufthansa, dem EUR/USD und S&P500 gekauft, sowie der DAX® im Allgemeinen. Aufgrund zahlreicher Streiks und einer verlangsamten Angebotsentwicklung hat die Deutsche Lufthansa das Gewinnziel für dieses Jahr verringert, was Anleger:innen jedoch nicht davon abgehalten hat Knock-Out-Call-Optionsscheine nachzufragen.

Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute Call- und Put Optionen auf den DAX® hoch im Kurs.

Weiterhin steht die Zinsentwicklung im Mittelpunkt der Finanzmärkte, welche sich vor allem auf die Aktien der deutschen Wohnungskonzerne auswirkt. Eine in Aussicht stehende Zinssenkung, führt zu einer Entlastung der Baukosten. Vonovia ist unter den deutschen Immobilien Aktien nach wie vor ein beliebtes Papier, was Trader zum Einstieg in Faktor-Long-Optionsscheine animierte. Aber auch Faktor-Optionsscheine auf den DAX® im Allgemeinen sind heute besonders gefragt.

Am späten Nachmittag wird noch eine Rede des Präsidenten der Deutschen Bundesbank, sowie des Fed-Vorsitzenden erwartet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Lufthansa AG Call HD3PLE 0,21 6,57 EUR 6,205179 EUR 6,51 Open End EUR/USD Call HC1386 1,78 1,06 USD 1,043182 USD 51,5 Open End DAX® Call HD2PNJ 2,28 17767,00 Punkte 17565,716039 Punkte 30,7 Open End S&P500 Call HD3APD 0,75 5054,50 Punkte 4981,277734 Punkte 21,53 Open End DAX® Put HC6VW0 17,74 17803,00 Punkte 19570,98383 Punkte 10,85 Open End

Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2024; 09:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD332P 3,70 17776,00 Punkte 18000,00 Punkte 85,88 14.05.2024 DAX® Call HD0UPT 3,81 17776,00 Punkte 19600,00 Punkte 45,24 17.12.2024 DAX® Put HD3M1T 4,83 17776,00 Punkte 18200,00 Punkte 135,22 07.05.2024 Daimler Truck Holding AG Call HD3868 2,20 44,73 44,00 EUR 16,87 19.06.2024 DAX® Put HC57VA 3,13 17776,00 Punkte 17500,00 Punkte 55,89 18.06.2024

Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2024; 09:27 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Vonovia SE Long HC15QX 6,41 24,58 EUR 16,684504 EUR 6 Open End DAX® Long HC3TKM 8,09 17793,50 Punkte 16227,11715 Punkte 5 Open End Traton SE Long HC64SS 33,28 34,00 EUR 23,239606 EUR 2 Open End DAX® Short HB8X7A 0,9 17793,50 Punkte 21031,749584 Punkte -10 Open End DAX® Short HC3TKP 1 17793,50 Punkte 19829,850657 Punkte 4 Open End

Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2024; 09:41 Uhr;

