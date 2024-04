GNW-Adhoc: STARKER JAHRESAUFTAKT: REKORDUMSATZ UND HOHES, ZWEISTELLIGES WACHSTUM IM ERSTEN QUARTAL

^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange

Regulation STARKER JAHRESAUFTAKT: REKORDUMSATZ UND HOHES, ZWEISTELLIGES WACHSTUM IM ERSTEN QUARTAL * Hohes, zweistelliges Wachstum in Lokalwährungen von +20.1% * Umsatz 1. Quartal von CHF 2'648.0 Millionen (+13.8% in CHF) * Akquisitionseffekt von 19.9% * Negativer Währungseffekt von -6.3% * Akquisition von Kwik Bond in den USA * Ausblick Geschäftsjahr 2024 bestätigt * Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 9% * Überproportionaler EBITDA-Anstieg * Bestätigung der strategischen Ziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum Sika blickt auf einen erfolgreichen Start ins laufenden Geschäftsjahr zurück und hat im ersten Quartal 2024 den Umsatz in Lokalwährungen um 20.1% gesteigert. Zum neuen Umsatzrekord im ersten Quartal trug ein hoher Akquisitionseffekt von 19.9% bei. Der grösste Anteil hiervon entfällt auf die MBCC-Übernahme, die ab Mai des vergangenen Jahres konsolidiert wurde. Sika ist es erneut gelungen, in einem rückläufigen Gesamtmarkt organisch zu wachsen. Für einen negativen Währungseffekt von -6.3% sorgte der starke Schweizer Franken. Damit erzielte Sika im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von CHF 2'648.0 Millionen, was einem Umsatzplus in Schweizer Franken von 13.8% entspricht. Thomas Hasler, CEO: «Sika ist dynamisch ins neue Geschäftsjahr gestartet und konnte im ersten Quartal stark zulegen. Wie erwartet, hat sich das positive Momentum für Sika weiter fortgesetzt. In der Region EMEA sehen wir einen weiterhin positiven Trend und in der Region Americas konnte sich Sika klar verbessern. Einen tendenziell verhalteneren Start ins neue Jahr haben wir hingegen in der Region Asien/Pazifik verzeichnet. Für das Gesamtjahr 2024 gehen wir weiterhin von einer Erholung der Baumärkte aus. Mit unserer Fähigkeit, Megatrends früh für uns zu nutzen und nachhaltige, leistungsstarke Lösungen für die vielschichtigen Herausforderungen unserer Kunden und der Gesellschaft bereitzustellen, sind wir hervorragend positioniert, um unsere weltweite Führungsposition weiter auszubauen. Die erfolgreiche Integration von MBCC mit ihren komplementären Produkten und Märkten und ihren hochmotivierten Mitarbeitenden generiert zusätzliches Wachstum und wird es uns ermöglichen, unsere Marktanteile weiter zu steigern.» ZWEISTELLIGES WACHSTUM UND MARKTANTEILGEWINNE IN ALLEN REGIONEN Alle Regionen konnten sich erfolgreich behaupten und haben zu Sikas weiterem Wachstum und zum Ausbau der Geschäftsaktivität beigetragen. So ist Sika im ersten Quartal weiter organisch gewachsen und hat die Marktanteile ausgebaut. Im ersten Quartal 2024 verzeichnete die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 22.4% (Vorjahr: -4.7%). Der positive Trend zu mehr Infrastruktur- und kommerziellen Bauprojekten in der EMEA-Region setzte sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres fort. Auch im Distributionsgeschäft realisierte Sika einen Zuwachs. Auf lokaler Ebene konnten die Länder des Nahen Ostens und Afrikas sowie jene Süd- und Osteuropas weiteres Wachstum generieren. Nach wie vor verhalten ist die Geschäftstätigkeit in Deutschland und Österreich. Das seit der Einführung der Strategie 2028 regional integrierte Automotivegeschäft hatte insbesondere in der Region EMEA im ersten Quartal einen verhaltenen Start aufgrund der rückläufigen Anzahl produzierten Neufahrzeuge in der Region. Der Umsatz in der Region Americas wuchs in Lokalwährungen um 21.1% (Vorjahr 5.1%). Weiterhin belasten hohe Zinsen und ein ausgeprägter Fachkräftemangel die Bautätigkeit in Nordamerika und wirken sich rückläufig auf die Baukonjunktur aus. Diesem Trend stehen Infrastrukturprojekte gegenüber, die vermehrt von staatlichen Förderprogrammen und von Projekten im Rahmen der Verlagerung von Produktionsanlagen zurück in die USA unterstützt werden. Auch Lateinamerika trägt mit Wachstum zum Umsatzanstieg in der Region bei. Im Automotive Business konnte Sika ihren Umsatz steigern. Gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres konnte die Menge der in Neufahrzeugen verbauten Sika Technologien deutlich erhöht werden. Die Region Asien/Pazifik steigerte den Umsatz um 14.1% (Vorjahr: 2.6%). In China erzielte Sika im Distributionsgeschäft ein Wachstum, während das Projektgeschäft trotz stärkerer Stimuli der Regierung rückläufig war. Südostasien hat sich unterschiedlich entwickelt, während beispielsweise Indonesien weiter an Wachstum zulegen konnte waren andere Länder wie beispielsweise Singapore rückläufig. Im Bereich Automotive und Industie konnte Sika im ersten Quartal den Lieferumfang mit den lokalen Automobilherstellern in China und Indien gezielt ausbauen. AUSBLICK FÜR DAS JAHR 2024 Sika ist davon überzeugt, dass die Strategie des nachhaltigen und ertragsorientieren Wachstums auch im Jahr 2024 mit einem sich langsam erholenden wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich fortgesetzt werden kann. Mit unzähligen Innovationen treibt Sika den Wandel in der Bau- und Fahrzeugindustrie in Richtung Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit voran. Weltweit verlassen sich Baufachleute, Bauherren, Industrieunternehmen und weitere Stakeholder auf die erstklassige Qualität der Sika Lösungen sowie auf deren Umweltfreundlichkeit und einfache Anwendung. Für 2024 erwartet Sika ein Umsatzplus in Lokalwährungen von 6 bis 9% sowie eine überproportionale EBITDA-Steigerung. NETTOERLÖS IN DEN ERSTEN DREI MONATEN 2024

1.1.2023 1.1.2024

- - Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. CHF 31.3.2023 31.3.2024 (+/- in %)

In In Lokal- Währungs- Akquisitions- Organisches

CHF währungen(1) effekt effekt(2) Wachstum(3)

Nach Regionen

EMEA 1'036.4 1'210.7 16.8 22.4 -5.6 22.2 0.2

Americas 774.3 903.2 16.6 21.1 -4.5 20.7 0.4

Asien/Pazifik 515.2 534.1 3.7 14.1 -10.4 14.1 0.0

Nettoerlös 2'325.9 2'648.0 13.8 20.1 -6.3 19.9 0.2

Produkte für die

Bauwirtschaft 1'860.7 2'211.5 18.9 25.5 -6.6 24.9 0.6

Produkte für die industrielle

Fertigung 465.2 436.5 -6.2 -1.2 -5.0 0.0 -1.2

1. Wachstum in Lokalwährungen inklusive Akquisitionen.

2. Umsatzanteil akquirierter Unternehmen ohne Berücksichtigung des Wachstums nach

Unternehmenszusammenschluss. Das Umsatzwachstum der erworbenen Geschäfte seit der

Erstkonsolidierung ist im organischen Wachstum enthalten.

3. Wachstum bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekt. Das Umsatzwachstum der

erworbenen Geschäfte seit der Erstkonsolidierung ist im organischen Wachstum

enthalten. TERMINKALENDER Halbjahresbericht 2024 Dienstag, 30. Juli 2024 Capital Markets Day Donnerstag, 3. Oktober 2024 Resultat neun Monate 2024 Freitag, 25. Oktober 2024 Umsatz 2024 Dienstag, 14. Januar 2025 Medienkonferenz/Analystenpräsentation Freitag, 21. Februar 2025 zu den Jahresergebnissen 2024 57. ordentliche Generalversammlung Dienstag, 25. März 2025 Umsatz erstes Quartal 2025 Dienstag, 15. April 2025 FIRMENPROFIL SIKA AG Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken und entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 11.2 Milliarden. KONTAKT Dominik Slappnig Corporate Communications und Investor Relations +41 58 436 68 21 slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/a375f2cf- db31-4c28-8f51-9bb3c8176083) °