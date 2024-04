OTS: Cozero / Cozero sammelt 6,5 Millionen Euro in Series-A ein, um das ...

Cozero sammelt 6,5 Millionen Euro in Series-A ein, um das Emissionsmanagement in Unternehmen zu demokratisieren Berlin (ots) - Cozero, das ClimateTech-Softwareunternehmen und Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 6,5 Millionen Euro erhalten. Der finnische Investor Kvanted Ventures und EnBW New Ventures (ENV) führen die Investition an, unterstützt von NewAlpha Asset Management aus Frankreich und Business Angels sowie Beratern aus den Branchen Logistik, Fertigung und SaaS, einschließlich Henrik Larsen, ehemaliger CPO von Maersk, Torben Schreiter, Mitbegründer von Signavio und André Christ, Gründer von LeanIX. Die Serie-A-Finanzierung wird Cozeros internationale Expansion beschleunigen und seine Klima-ERP-Lösung vorantreiben. Dabei handelt es sich um eine robuste Emissionsmanagement-Software, der Branchenführer wie DMG MORI, Maersk, und MOSOLF vertrauen, um ihre CO2-Emissionen effizient zu berichten und zu reduzieren. Verbinden von Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Handeln 91% der Unternehmen gaben an, dass ihre CO2-Emissionen nicht "umfassend gemessen" werden (1). Nur 26 % der Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck im Rahmen des Carbon Disclosure Project (CDP) im Jahr 2022 offenlegten, hatten wissenschaftlich fundierte Ziele, die von der SBTi bestätigt wurden (2). Mit voneinander getrennten Nachhaltigkeitsbemühungen und Geschäftsstrategien und einem Mangel an detaillierten Emissionsdaten ist es für Unternehmen komplex, ihre Nachhaltigkeitsleistung effektiv zu priorisieren. Die Softwarelösung von Cozero hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und erleichtert das Emissionsmanagement in Unternehmen. Helen Tacke, CEO und Mitbegründerin von Cozero, betont: " Die Lösungen für das Klimamanagement müssen sich weiterentwickeln und es Unternehmen ermöglichen, ihren CO2-Fußabdruck effektiv zu messen und zu reduzieren, indem sie Dekarbonisierungsmaßnahmen mit den Auswirkungen auf das Geschäft verknüpfen. Unser Klima-ERP bietet eine fundierte Technologie, die ein nahtloses Emissionsmanagement und eine gezielte Steuerung des Unternehmens und seiner Ressourcen ermöglicht. So können Unternehmen nicht nur die gesetzlichen Berichtspflichten erfüllen, sondern auch ihre Wertschöpfungskette und ihr Produktangebot auf emissionsarme Lösungen zu einem Premium umstellen. Es schafft die notwendige Grundlage für Unternehmen in einer Welt, in der Kostenrechnung und Emissionsbilanzierung zusammenwachsen, zwei Managementdimensionen, die mit der zunehmenden Abdeckung von Emissionspreisen ohnehin immer austauschbarer werden. " Cozeros Softwarelösung bietet Funktionen zur Messung, Berichterstattung und Reduzierung von Scope 1-3-Emissionen und unterstützt Unternehmen dabei, ökologische Verbesserungen mit Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Unternehmen können Emissionsprognosen mit dem Geschäftswachstum verbinden, Einblicke in Klimaschutzinvestitionen durch die Performance-Kennzahl Return On Climate Investment (ROCI) erhalten und ihre Emissionen mit der gleichen Granularität wie im Finanzcontrolling berichten. " Umsetzbare Nachhaltigkeit erfordert mehr als die Einhaltung von Vorschriften; sie erfordert einen ausgewogenen Ansatz, der ökologische Verpflichtungen und finanzielle Auswirkungen gegenüberstellt, Organisationen müssen Lösungen priorisieren, die klare Einblicke bieten und es ihnen ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, die sowohl ökologisch als auch finanziell sinnvoll sind. ", erklärt Melanie Beyersdorf von ENV. Unternehmen beim zukunftssicheren Emissionsmanagement helfen Mit 375 Millionen Tonnen CO2-Emissionen unter Management (EuM) hat Cozero mit seiner All-in-One-Lösung bereits einen neuen Maßstab für CO2-Bilanzierung und -Management gesetzt. Dieser Ansatz positioniert Cozero als ein entscheidendes System zur Navigation durch die Komplexitäten regulatorischer Anforderungen wie die der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), und erlaubt effektive sowie wirtschaftlich machbare Transformationspläne für Unternehmen datengetrieben zu entwickeln. " Cozero hat eine Software zur Steuerung von Emissionen entwickelt, die die Komplexität der Betriebsabläufe großer Unternehmen handhabt, um ihren CO2-Fußabdruck genau zu messen. Diese Genauigkeit ist eine Voraussetzung, um Unternehmen bei der gezielten Steuerung ihrer Nachhaltigkeitspolitik zu unterstützen. Das Tool unterstützt die Nachhaltigkeitstransformation intern innerhalb der Unternehmen, aber auch extern entlang der gesamten Lieferkette, in vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsprozessen einschließlich Finanzpartnern. Cozeros Mission ist daher im perfekten Einklang mit der Anlagestrategie von NewAlpha ", erklärt Aurélie Nicolas, Investmentdirektorin bei NewAlpha. Das Vertrauen internationaler Investoren und Business Angels unterstreicht die weltweite Nachfrage nach robustem unternehmerischem Klimamanagement und die entscheidende Rolle internationaler Zusammenarbeit bei der Erreichung einer nachhaltigen Zukunft. " Der Weg von Cozero ist ein Beweis für nachhaltiges Finanzmanagement und stetiges Wachstum. Mit einer Finanzierung von weniger als 600kEUR Euro seit der Gründung hat Cozero es geschafft, seinen ARR im letzten Jahr mehr als zu verdoppeln und Partnerschaften mit großen Unternehmen wie Maersk, DMG MORI und Nippon Express Europe (NX Group) einzugehen. Bei Kvanted haben wir aus erster Hand erfahren, wie die Lösung von Cozero die wachsende Nachfrage nach Tools für das Klimamanagement in Unternehmen erfüllt. " sagt Maria Wasastjerna von Kvanted. Über Cozero Cozero ist ein führender Anbieter von Software für das CO2-Management für Unternehmen. Gegründet in Berlin im Jahr 2020 von Helen Tacke, Fabian Schwarzer und Tiago Taveira, ermächtigt Cozero Unternehmen, die Kontrolle über ihren Umweltfußabdruck und den Dekarbonisierungsweg zu übernehmen. Seine Climate Action Platform (CAP) bietet nahtlose Tracking-, Reduktions- und Berichtsfähigkeiten für Unternehmens- und Produktemissionen in einer End-to-End-SaaS-Lösung. Cozeros einzigartiger Ansatz hilft Organisationen in Sektoren mit hohen Emissionen, Nachhaltigkeitsleistung mit Finanzmanagement für umfassende Entscheidungsfindung in Einklang zu bringen. Branchenführer wie Maersk, Mammut, DMG MORI, Marantec, Nippon Express Europe (NX Group), MOSOLF, und Vodafone steuern bereits mit Cozero auf verantwortungsvolle Nachhaltigkeitspraktiken zu. Erfahren Sie mehr unter http://www.cozero.io/de 