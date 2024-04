Scholz - Hoffe auf schnelle Zugeständnisse Chinas bei Marktzugang für deutsche Firmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Nach seinen Gesprächen mit der chinesischen Führung hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz optimistisch gezeigt, dass deutsche Firmen "sehr zügig" Erleichterungen auf dem Markt in China sehen werden.

"Wir haben sehr viele Einzelfälle angesprochen", sagte Scholz zu seinem Gespräch mit Unternehmern und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang am Dienstag in Peking. Dabei sei es um den Schutz von Urheberrechten und den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in China gegangen. Zudem müssten Genehmigungsprozesse schnell und zügig ermöglicht werden und dürften nicht schwieriger sein als für chinesische Unternehmen. Die deutschen Firmen hätten eine "lange Liste" vorgebracht.

"Deshalb ist es wichtig, dass eben mit einem großen Pragmatismus über diese Fragen geredet worden ist. Meine Hoffnung ist, dass das auch sehr zügig praktische Folgen hat", sagte der Kanzler. Er äußerte sich erneut zurückhaltend zur Frage, ob die EU-Kommission gegen mutmaßliche chinesische Überkapazitäten vorgehen sollte. Er verwies darauf, dass es "ein Kernmerkmal des deutschen Exporterfolges" sei, dass deutsche Firmen weltweit eine hohe Wettbewerbsfähigkeit hätten.

