Die meistgehandelten Produkte: Tech-Werte gefragt

Trotz der Kursverluste am Vortag eröffnet der DAX® den Handelstag mit einem leichten Plus. Die Unsicherheit unter den Anlegern bleibt jedoch aufgrund geopolitischer Risiken hoch. Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute mit Knock-Out-Long-Produkten auf den NASDAQ®-100 Index eingedeckt, aufgrund der kleinen Korrektur nach der Fed-Sitzung. Bei den meistgehandelten Optionsscheinen standen Autozulieferer und Technologie Werte heute hoch im Kurs.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental kämpft im ersten Quartal mit erheblichen Schwierigkeiten und verzeichnet rote Zahlen, was Trader in Put Optionsscheine lockte. Die Aktie der ASML Holding korrigierte ebenfalls, was Anleger:innen dazu veranlasste Call Optionsscheine nachzufragen.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen waren heute Long-Produkte auf MicroStrategy, ASML Holding, Bank of America und Apple. In den letzten Tagen musste die Aktie des US-amerikanischen Softwarekonzerns MicroStrategy einige Verluste verkraften, da das Unternehmen, das eng mit der Kryptowährung Bitcoin verbunden ist, unter dem aktuellen Druck an den Börsen litt und im gestrigen Handel mehr als 6% an Wert verlor. Dies veranlasste Trader:innen zu Faktor-Long-Optionsscheine. Anleger:innen an der Wall Street zweifeln aufgrund der anhaltenden Inflation zunehmend an einer baldigen Zinssenkung, was sie dazu veranlasste, sich mit Faktor-Short-Optionen auf den S&P®500 abzusichern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ 100 Call HZ9E90 72,24 17713,66 Punkte 10006,093958 Punkte 2,29 Open End Mercedes-Benz AG Put HD4H8F 2,05 74,67 EUR 94,996983 EUR 2,31 Open End NASDAQ 100 Call HD0AT9 2,35 17713,66 Punkte 17452,002922 Punkte 59,36 Open End DAX® Call HD2PNH 2,22 17758,00 Punkte 17563,95925 Punkte 30,45 Open End DAX® Put HD3BSJ 2,91 17758,00 Punkte 18020,422112 Punkte 64,47 Open End

Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 17.4.2024; 08:56 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Continental AG Put HD2UPV 0,18 63,16 60,00 EUR 32,53 15.05.2024 ASML Holding N.V. Call HC7J7Z 9,23 869,60 1000,00 EUR 7,76 18.06.2025 Apple Inc. Call HC9DJC 0,33 169,34 195,00 USD 43,73 18.09.2024 Synopsys Inc. Call HC7276 9,84 541,09 450,00 USD 5,07 19.06.2024 Apple Inc. Call HC9DJC 0,33 169,34 195,00 USD 43,73 18.09.2024

Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 17.4.2024; 09:19 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3T1C 0,73 1254,03 940,797528 USD 4 Open End ASML Holding Inc. Long HC3Z01 14,49 863,20 730,897275 EUR 5 Open End Bank of America Long HD31KV 10,66 34,69 23,127183 USD 3 Open End Apple Inc. Long HD2N4Y 7,42 169,34 112,955083 USD 3 Open End S&P 500 Index Short HD2R0A 9,3 5055,90 5893,758682 Punkte -6 Open End

Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 17.4.2024; 09:40 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!