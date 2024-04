EQS-News: clearvise AG blickt nach vorläufigen Zahlen auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück und übertrifft Ergebnisprognose

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

clearvise AG blickt nach vorläufigen Zahlen auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück und übertrifft Ergebnisprognose



Konzernumsatz liegt mit 44,8 Mio. EUR am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite

Bereinigtes EBITDA übertrifft mit 30,3 Mio. EUR Prognose

Produktion liegt mit 533 GWh im Rahmen der Erwartungen

Frankfurt, 17. April 2023 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, blickt nach vorläufigen Zahlen trotz des herausfordernden Marktumfeldes auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Alle Kennzahlen liegen innerhalb der zuletzt prognostizierten Bandbreiten oder sogar darüber.



Im Geschäftsjahr 2023 erreichte der Konzernumsatz 44,8 Mio. EUR (2022: 64,0 Mio. EUR) und lag damit am oberen Ende der Prognosespanne von 42 bis 45 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA übertraf mit 30,3 Mio. EUR (2022: 50,0 Mio. EUR) die Prognose von 26 bis 29 Mio. EUR. Die gesunkenen Zahlen im Vergleich zum Vorjahr gehen zurück auf die Normalisierung der Strompreise auf einem niedrigeren Niveau und den Verkauf eines 30 MW Wind Portfolios in Finnland im Zuge der Portfoliooptimierung. Der positive Ergebnisbeitrag aus der Transaktion beläuft sich auf 5,5 Mio. EUR und ist nicht im bereinigten EBITDA enthalten. Trotz der Veräußerung wuchs die Stromproduktion gegenüber dem Vorjahr um 8 % auf 533 GWh (2022: 493 GWh) und lag damit innerhalb des Zielkorridors von 513 bis 555 GWh. Die Eigenkapitalquote stieg auf 44 % (2022: 35 %) und bietet eine gute Ausgangslage für zukünftige Finanzierungen.



Manuel Sieth, CFO der clearvise AG, kommentiert: „Wir sind ausgesprochen zufrieden mit den Geschäftszahlen. Die Rahmenbedingungen waren im Berichtszeitraum deutlich anspruchsvoller als im Jahr 2022, in dem unsere Branche von außergewöhnlich hohen Strompreisen profitiert hat. Wir haben diese Marktphase genutzt, um unser Portfolio weiter zu optimieren und zu diversifizieren. So haben wir die Stromproduktion gegenüber dem Vorjahr gesteigert, obwohl unser Portfolio mit dem Verkauf der finnischen Windparks rund 10 Prozent kleiner war. Dies unterstreicht das enorme Potenzial, das in unserem Portfolio schlummert. Dieses heben wir mit einem aktiven Bestandsmanagement Schritt für Schritt. Zudem ist die starke Eigenkapitalquote eine gute Basis, um die Finanzierung der Pipeline über Fremdfinanzierungen darzustellen.“



Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 wird clearvise mit dem Geschäftsbericht 2023 am 30. April 2024 veröffentlichen.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt

Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Andreas Riedel Jan Hutterer Tel.: +49 (0)160 – 6938984 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: andreas.riedel@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

