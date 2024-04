IRW-News: Treatment.com AI Inc.: Treatment.com AI kündigt neue Erweiterungen für seine Medical Education Suite (MES) an

IRW-PRESS: Treatment.com AI Inc.: Treatment.com AI kündigt neue Erweiterungen für seine Medical Education Suite (MES) an

VANCOUVER, British Columbia, 17. April 2024 / IRW-Press / - Treatment.com AI Inc. (CSE: TRUE, OTC: TREIF, Frankfurt: 939) (das Unternehmen oder Treatment) gibt mit großer Freude zwei neue Lösungen, (1) AI Patient und (2) AI Doctor in a Pocket, bekannt, die sein auf die nächste Generation von Gesundheitsdienstleistern zugeschnittenes Weiterbildungstool Medical Education Suite (MES) erweitern werden.

Mit dem von Treatment entwickelten MES-Tool wird das gesamte Spektrum der klinischen Ausbildung optimiert, von einfachen Erstgesprächen mit Patienten über fortgeschrittene USMLE-Diagnosebewertungen und -einstufungen bis hin zum komplexen Benchmarking der akademischen Lehrkräfte. Es wurde entwickelt, um die Verwaltungsausgaben und den Zeitaufwand der Lehrkräfte zu reduzieren, ein umfassendes Spektrum an klinischen Erfahrungen zu bieten und den Studierenden einen digitalen Selbsttest an die Hand zu geben, um ihr Verständnis für diagnostische klinische Ansätze zu verbessern. Das Lösungspaket unterstützt sowohl Lehrkräfte als auch Studierende bei der Gestaltung und Vorbereitung auf die OSCE-Prüfung (Objective Structured Clinical Examination). Diese etablierte klinische Prüfung wird in 57 Ländern eingesetzt, um das praxisorientierte Denken der Studierenden im Gesundheitswesen zu testen und ihre Fortschritte in der klinischen Diagnose und Behandlung zu messen.

Alleine in den Vereinigten Staaten umfasst dieser Markt 300 medizinische Fakultäten, 900 Krankenpflegeschulen, 227.000 Studierende und 145.000 Assistenzärzte / Medizinstudenten. Treatment führt bereits Gespräche mit Schulen im Vereinigten Königreich und Kanada.

Treatment darf nun mit großer Freude zwei neue SaaS-Lösungen auf Basis eines Monatsabos für Studierende, Assistenzärzte sowie sämtliche Fachkräfte im Gesundheitswesen ankündigen, welche voraussichtlich ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 verfügbar sein werden:

1. AI Patient - Die Lösung basiert auf KI und umfasst eine Sammlung von Testfällen, um Studierende bei der Vorbereitung auf medizinische Multiple-Choice-Fragen (MCQs) und OSCE-Prüfungen zu unterstützen.

2. AI Doctor in a Pocket - Dieses KI-gestützte klinische Entscheidungsfindungstool für mobile Geräte dient dem medizinischen Fachpersonal und den Studierenden als Hilfestellung, wenn sie sich im klinischen Bereich oder auf einer Station befinden.

Beide Lösungen werden von Treatments KI-gestützter, eigener Global Library of Medicine (GLM) unterstützt, bei der es sich um die umfassendste medizinische Online-Bibliothek handelt. Die GLM wurde in Zusammenarbeit mit Hunderten von anerkannten Klinikern weltweit erstellt, um allen Fachkräften im Gesundheitswesen die bestmöglichen klinischen Informationen und Hilfestellungen zu bieten.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, erläutert: Es ist mir eine große Freude, diese Erweiterung unseres Lösungsportfolios ankündigen zu dürfen, zumal hier der Fokus auf der nächsten Generation von Klinikern liegt. Unser Ziel ist es, Studierende während ihrer medizinischen Ausbildung zu unterstützen, damit sie hervorragende Leistungen erbringen können. Dieselbe vertraute Plattform sollen sie dann auch auf ihrem Weg in die Praxis nutzen können.

ÜberTreatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI einsetzt, um das Gesundheitswesen auf positive Weise zu revolutionieren und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. In den letzten mehr als 7 Jahren hat Treatment.com AI mithilfe von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen auf der ganzen Welt die weltweit intelligenteste, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet allen Fachleuten des Gesundheitswesens hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung und liefert eine Genauigkeit von über 92 % bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (physisch und im Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Die Qualität und Transparenz der Plattform ist unübertroffen, da die GLM für jedes Symptom eine Erklärung zu jedem Schritt und jeder Wahrscheinlichkeit liefert. Treatment.com AI konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, die die GLM nutzen, um die zukünftigen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Treatment.com AI konzentriert sich darauf, KI für das Gute einzusetzen und seine GLM-Plattform zu nutzen, um gesundheitliche Chancengleichheit und die Einbindung benachteiligter Gemeinschaften zu ermöglichen.

