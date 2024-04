ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Henkel auf 'Hold' - Ziel 70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Henkel von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 70 Euro angehoben. Bei dem Konsumgüterkonzern gebe es noch viel zu verbessern, doch nach relativ schwacher Kursentwicklung sei eine Verkaufsempfehlung nicht mehr angebracht, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie liege in einem Bereich, in dem der Markt gewöhnlich von einem rückläufigen Gewinn je Aktie (EPS) ausgehe. Er erhöhte jedoch seine EPS-Schätzungen für die Jahre 2024 und 2025, auch wenn er mit diesen noch etwas unter dem Analystenkonsens bleibe./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 07:39 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

