dataplor kündigt Series A-Finanzierung unter der Führung von Spark Capital an, um globale Standortdaten-Intelligenz zu erweitern

Mit über 300 Millionen Orten aus mehr als 200 Ländern und Gebieten in seiner Datenbank ist dataplor bereit, seine Position als führender Anbieter von internationalen Standortdaten für die weltweit führenden Unternehmen weiter auszubauen

dataplor, der führende Anbieter von globalen Standortdaten, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10,6 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Spark Capital bekannt. Diese Runde, an der sich auch Quest Venture Partners, Acronym Venture Capital, Circadian Ventures, Two Lanterns Venture Partners und APA Venture Partners beteiligten, wird dataplors kontinuierliche Expansion weiter beschleunigen und die genaueste, umfassendste und dynamischste Datenbank mit globalen Point-of-Interest-Daten (POI) auf dem Markt aufbauen.

Heute bietet dataplor eine Datenabdeckung in mehr als 200 Ländern und Gebieten, die mehr als 300 Millionen Orte und über 15.000 Marken umfasst. Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Kartierung, Suche, Drittanbieter-Logistik, Konsumgüter, Telekommunikation, Investitionen, Immobilien und Finanzen verlassen sich auf dataplors globale, genaue Datenabdeckung, um strategische Entscheidungen und Investitionen zu treffen. Mit dieser jüngsten Finanzierung ist dataplor in der Lage, seine weltweite Abdeckung zu erweitern und sein Team weiter auszubauen.

"Unsere Mission bei dataplor war es schon immer, das wahre Potenzial von POI-Daten zu erschließen und sie auf globaler Ebene zugänglich und nutzbar zu machen", sagte Geoff Michener, CEO und Gründer von dataplor. "Diese Finanzierung bestätigt unsere Vision und unser marktführendes Produkt und gibt uns die Möglichkeit, unsere Bemühungen zu beschleunigen und das Wachstum voranzutreiben, während wir gleichzeitig unsere Kernwerte wie Genauigkeit, Qualität und Datenschutz beibehalten."

Der firmeneigene Ansatz von dataplor vereint Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, LLMs und eine speziell entwickelte Technologieplattform mit einem globalen Team von erfahrenen menschlichen Validierern. Diese Kombination ermöglicht es dem Unternehmen, genaue, deduplizierte und verifizierte Standortdaten zu sammeln und gleichzeitig einen Rahmen für regelmäßige Aktualisierungen der Informationen zu schaffen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

"dataplor schließt eine kritische Lücke für Unternehmen, die auf internationalen Märkten expandieren wollen: genaue, verwertbare Daten, die Geschäftsmöglichkeiten eröffnen", sagte Alex Finkelstein, Generalpartner bei Spark Capital. "Wir sehen ein enormes Marktpotenzial für dataplor, aber wir sind auch von der Zugkraft des Unternehmens beeindruckt, das Dutzende von Fortune-500-Kunden gewonnen hat und seit 2020 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 2,5 % verzeichnet. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Zukunft dieses Unternehmens betrifft."

Finkelstein wird dem Vorstand von dataplor beitreten, dem auch John Frankel, Gründungspartner von ffVC, angehört.

Die Kunden von dataplor erhalten nicht nur genaue, aktuelle und globale POI-Daten, sondern profitieren auch von der Verpflichtung des Unternehmens zum Datenschutz. Alle Informationen in den Datensätzen von dataplor werden durch direkten Kontakt mit einem Unternehmen oder durch öffentlich verfügbare Daten gesammelt; es werden keine persönlich identifizierbaren Informationen (PII) verwendet. Dieser Ansatz entspricht nicht nur den ethischen Verpflichtungen des Unternehmens, sondern stellt auch sicher, dass die Kunden von dataplor nicht mit regulatorischen oder rechtlichen Konsequenzen belastet werden.

Über dataplor

dataplor ist ein führendes Geodatenunternehmen, das globalen Unternehmen hilft, im Ausland zu wachsen, indem es schwer zugängliche Märkte mit einem datenschutzfreundlichen Ansatz kartiert. Da die meisten internationalen Standortdaten ungenau und schnell veraltet sind, geht dataplor einige Schritte weiter als der Industriestandard, um den weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Technologie, Kartierung, Suche, Drittlogistik, Konsumgüter, Telekommunikation, Investitionen, Immobilien und Finanzen zu helfen, Informationen über jeden kommerziellen oder physischen Standort in der Welt in Echtzeit zu verstehen, um die Expansion im Ausland voranzutreiben.

