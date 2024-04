Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 19.04.2024 Kursziel: 3,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,20. Zusammenfassung: clearvise hat nach vorläufigen Zahlen 2023 einen Umsatz von EUR44,8 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR30,4 Mio. erzielt. Damit hat das Unternehmen unsere Prognose um 3% (Umsatz) bzw. 11% (AEBITDA) übertroffen. Da clearvise ihre Stromproduktion (+8% J/J auf 534 GWh) bereits veröffentlicht hatte, ist die Abweichung zu unserer Umsatzschätzung auf höhere Strompreise zurückzuführen. Das Unternehmen hat 2023 sein Portfolio optimiert (Austritt aus dem finnischen Markt, Eintritt in den italienischen Markt) und verfügt nach dem Verkauf der Biogasanlage im Februar über operative Wind- und PV-Assets von 273 MW. Zuletzt gab clearvise den Kauf von Projektrechten für einen 16 MW Solarpark in Italien bekannt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,20. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.20 price target. Abstract: According to preliminary 2023 figures, clearvise generated revenue of EUR44.8m and adjusted EBITDA of EUR30.4m. The company thus exceeded our forecast by 3% (sales) and 11% (AEBITDA) respectively. As clearvise already published its electricity production (+8% y/y to 534 GWh), the deviation from our sales estimate is due to higher electricity prices. The company optimised its portfolio in 2023 (exit from the Finnish market, entry into the Italian market) and now has operational wind and PV assets of 273 MW following the sale of the biogas plant in February. Most recently, clearvise announced the purchase of project rights for a 16 MW solar park in Italy. An updated DCF model yields an unchanged EUR3.20 price target. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29469.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °