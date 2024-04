Schneider Electric bestätigt Gespräche mit Bentley Systems

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Schneider Electric hat Gespräche mit dem US-Industriesoftware-Hersteller Bentley Systems bestätigt. Dabei gehe es um eine mögliche strategische Transaktion, teilte das Unternehmen am Freitag in Rueil-Malmaison mit. Die Gespräche seien weiterhin in einem frühen Stadium, es gebe keine Gewähr, dass es zu einer Vereinbarung kommen werde.

Zuvor hatten Medien wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass Schneider Electric mit Bentley System verhandle. Ziel sei es, das eigene Softwaregeschäft mit Bentley zu fusionieren. Die das US-Unternehmen kontrollierende Bentley-Familie sei nicht an einem Komplettverkauf interessiert, die fusionierte Gesellschaft würde börsennotiert bleiben. Bentley kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 15,6 Milliarden US-Dollar (rund 14,6 Mrd Euro)./nas/lew/ngu