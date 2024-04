Wochenausblick: DAX im Abwärtstrend. Vier der Magnificent Seven legen Zahlen vor

Die Anfang des Monats eingeschlagene Konsolidierung setzte sich in der zurückliegenden Woche fort. Damit summierten sich die Verluste im DAX® seit dem Allzeithoch inzwischen auf rund 800 Punkte. Die geopolitischen Spannungen sowie die Unsicherheit um den weiteren Zinskurs der Notenbank drückt aktuell auf die Kaufstimmung. In der kommenden Woche stehen einige vielbeachtete Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA an. Zudem gewinnt die Berichtssaison mit einigen großen Namen an Fahrt.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen zum Wochenschluss mehrheitlich kräftig an. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen stieg über die Marke von drei Prozent und erreichte damit das höchste Niveau seit November 2023. Ein vergleichbares Bild zeigte die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen, die seit dem Tief im Dezember 600 Basispunkte auf 2,52 Prozent zulegte. In den USA stieß die Rendite für 2-jährige Staatspapier an die 5%-Marke. Die Edelmetalle Gold und Silber profitieren von der aktuelle Unsicherheit. Der Goldpreis setzte sich bei 2.390 US-Dollar pro Feinunze fest. Der Preis für die Feinunze Silber pendelte im Wochenverlauf zwischen 28 und 29 US-Dollar. Der Ölpreis war stark von den Entwicklungen im Nahen Osten geprägt. Da eine weitere Eskalation zunächst ausblieb, gab der Ölpreis in der zweiten Wochenhälfte nach. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stabilisierte sich bei 87,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Kursentwicklung von Einzelwerten war stark von entsprechenden Unternehmensmeldungen und Analystenkommentaren geprägt. Dabei konnte unter anderem Adidas, Commerzbank und Fresenius gegen den allgemeinen Trend teils kräftig zulegen. Infineon, Rheinmetall und Sartorius mussten hingegen deutlich Federn lassen. In der zweiten Reihe waren unter anderem Fresenius Medical Care, HelloFresh und Puma gefragt. Befesa, Delivery Hero und Redcare Pharmacy zählten hingegen in der zweiten Reihe zu den größten Verlierern.

Kommende Woche werden aus Europa unter anderem Aixtron, BASF, Carrefour, CureVac, Delivery Hero, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Evotec, Kering, Kion, Nestlé, Novartis, Redcare Pharmacy, Renault, Roche, SAP, Spotify und STMicroelectronics Daten zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen und möglicherweise den Ausblick anpassen. In den USA werden die Geschäftszahlen von Alphabet, AT&T, Boeing, Ford, General Electric, General Motors, IBM, Intel, Meta Platforms, Microsoft, PepsiCo, Tesla, Texas Instruments und Visa erwartet. AXA, BASF, Bayer, Continental, Henkel, Merck, Münchener Rück., Nordex und RTL Group laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONDAY APRIL 22, 2024

China (Mainland)-Rate decision

French central bank head hands in annual presidential report on the economy

ECB’s Lagarde gives lecture

German banking day with speeches expected from chancellor Scholz, ministers Baerbock and Lindner plus several CEOs

TUESDAY APRIL 23, 2024

OECD to release study on French economy

Germany-PMI Flash

Hannover Messe: VDMA presser

ECB’s Fernandez Bollo speaks about Artificial Intelligence

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

Bundesbank President Nagel speaks to reporters in Berlin

Commerce Dept. issues annual revisions to U.S. retail sales

WEDNESDAY APRIL 24, 2024

Germany-Ifo Changes

Habeck presents govt’s spring econ projections

United States-Durables

ECB’s Tuominen and McCaul speak at academic event

ECB’s Schnabel speaks at book festival

THURSDAY APRIL 25, 2024

ECB’s Schnabel speaks at research conference

European Central Bank baord member Isabel Schnabel speaks

Germany-GfK consumer confidence

France-Business confidence

United States-Jobless

United States-GDP Advance

FRIDAY APRIL 26, 2024

ECB publishes Consumer Expectations Survey

ECB’s de Guindos speaks in Barcelona

Euro Zone-M3 Money Supply

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.679/17.728/17.903/18.134/18.219 Punkte Unterstützungsmarken: 17.398/17.652 Punkte Nach einem anfänglichen Einbruch drehte der DAX® bei 17.640 Punkte am Vormittag nach oben und hangelte sich im Tagesverlauf auf 17.760 Punkte nach oben. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind ebenfalls nach oben gedreht. Auf der Oberseite findet der Leitindex bei 17.903 Punkten die nächste starke Widerstandszone. Nachhaltige Kaufimpulse gibt es frühestens oberhalb dieser Marke. Der Trend ist jedoch weiter abwärtsgerichtet. Kippt der Index unter 17.652 Punkte droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 17.398 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 18.03.2024 – 19.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.04.2019 – 19.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

