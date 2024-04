Zwei Festnahmen wegen Angriff auf Nawalny-Vertrauten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Warschau (Reuters) - Wegen des Angriffs auf den Nawalny-Vertrauten Leonid Wolkow sind in Polen zwei Personen festgenommen worden.

Das teilte der litauische Präsident Gitanas Nauseda am Freitag bei einem Besuch in Warschau vor Journalisten mit. Die polnischen Behörden und der litauische Geheimdienst hätten einen "wirklich guten Job" gemacht, sagte Nauseda. Die Festgenommenen würden nun nach Litauen übergeführt.

Wolkow, ein enger Vertrauter des Mitte Februar in russischer Haft gestorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, war am 12. März in seinem Exil in der litauischen Hauptstadt Vilnius mit einem Hammer attackiert und verletzt worden. Der litauische Geheimdienst machte dafür russische Spezialkräfte verantwortlich, der Kreml wollte dazu keine Stellung nehmen. Wolkow selbst sagte, Russlands Präsident Wladimir Putin stecke hinter der Tat.

Wolkow dankte vor allem der litauischen Polizei. Diese habe seinen Fall "energisch und beharrlich" bearbeitet, schrieb er auf der Plattform X. "Wir werden die Details bald herausfinden, ich kann es nicht erwarten." Nawalny war Putins schärfster Kritiker. Der 47-jährige war in Russland zu jahrzehntelanger Haft verurteilt worden und Mitte Februar in einem Straflager in Sibirien unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben gekommen.

