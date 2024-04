Die meistgehandelten Produkte: Technologie- und Rüstungswerte weiter im Fokus

Der DAX® schloss zum dritten Mal in Folge die Woche im Minus ab, aber es gibt Hoffnung auf Besserung, während die deutschen Anleger weiterhin die Entwicklungen im Nahen Osten und den USA im Blick behalten. Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute mit Knoch-Out-Produkten auf den DAX® und Gold über Long- und Short Produkte eingedeckt.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten zählten ebenfalls Call-Produkte auf den S&P500. Die Aktie der Deutschen Bank könnte kurz davor stehen, aus der jüngsten Seitwärtsrange auszubrechen und ein neues Kaufsignal zu generieren, was Trader zum Einstieg in Call-Optionsscheine animierte. Ebenfalls fragten Anleger:innen verstärkt Put-Optionsscheine auf den NASDAQ-100 Index und der NVIDIA nach. Mit Blick auf die Berichtssaison in den USA dürften beide sicherlich von Interesse sein. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen standen heute vor allem Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall und Leonardo, sowie Technologie Werte im Mittelpunkt der Anleger:innen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD30S6 4,99 17852,00 Punkte 17376,255297 Punkte 45,42 Open End S&P 500 Call HD0AUW 0,47 4988,87 Punkte 4945,052619 Punkte 141,24 Open End DAX® Put HD3D6N 1,1 17852,00 Punkte 17881,675332 Punkte 74,08 Open End Gold Put HC6JMP 8,92 2358,00 USD 2451,627159 USD 43,27 Open End Gold Call HD4C4Z 12,48 2358,00 USD 2225,916781 USD 14,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2024; 09:17 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ 100 Put HD2VY1 3,49 17037,65 Punkte 17200,00 Punkte 45,39 14.05.2024 Deutsche Bank Call HC2B1V 1,31 15,09 EUR 14,00 EUR 11,78 19.06.2024 NVIDIA Corp. Put HD33JE 5,26 762,00 USD 800,00 USD 23,95 15.05.2024 Daimler Truck Holding AG Call HD3868 1,55 43,24 EUR 44,00 EUR 25,61 19.06.2024 ASML Holding NV Call HD4JQP 4,71 823,80 EUR 1000,00 EUR 16,12 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2024; 09:52 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 Short HD2N58 10,76 17037,65 Punkte 20449,952409 Punkte -5 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 16,27 502,60 EUR 403,514165 EUR 5 Open End NVIDIA Corp. Long HD2ZEN 1,1 762,00 USD 686,382836 USD 10 Open End Leonardo S.p.A. Long HD416T 6,88 21,60 EUR 18,983138 EUR 8 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 6,84 504,20 EUR 432,32329 EUR 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2024; 09:55 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!