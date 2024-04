APA ots news: Stabile Finanzen: Standard & Poors bescheinigt Burgenland Top-Bonität

LH Doskozil: "Rating AA mit stabilem Ausblick bestätigt burgenländischen Weg" Eisenstadt (APA-ots) - Die neue Bewertung der international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors über die Bonität des Landes Burgenland liegt nun vor: Das Rating fällt mit AA und stabilem Ausblick unverändert positiv aus. "Das ist eine wichtige und erfreuliche Bestätigung für den finanzpolitischen Kurs des Landes. Das Burgenland verfügt über eine hohe Budgetstabilität und eine starke Liquidität - trotz notwendiger Investitionen in Maßnahmen zur Bekämpfung der Teuerung", sagt Landeshauptmann und Finanzreferent Hans Peter Doskozil, der das Rating auch insgesamt als "wichtigen Gradmesser für die Regierungsarbeit im Burgenland" bewertet. Konkret werden im Bericht Investitionen in den Wirtschaftsstandort Burgenland, in Green Energy und in diverse Infrastrukturprojekte als notwendig und positiv hervorgehoben. Auch der Bau der neuen Klinik in Oberwart - insbesondere die termingerechte Fertigstellung und die Einhaltung der Kostengrenzen - wird im Bericht positiv erwähnt. Standard & Poors bleibe bei wichtigen Parametern wie der Schuldenentwicklung, dem Budgetvollzug und der Liquidität bei seiner guten Bewertung der Finanzpolitik des Burgenlandes, so der Landeshauptmann: "Das ist keine Selbstverständlichkeit. Immerhin haben wir mit Maßnahmen wie Wärmepreisdeckel und Wohnkostendeckel wichtige, temporär befristete Instrumente zur Entlastung der Bevölkerung geschaffen. Auch dass wir den Neubau der Klinik Oberwart bereits abfinanziert haben, sagt viel über die solide Budgetsituation des Landes aus." Diese stabilen Finanzen seien ein wichtiges Signal and die Bevölkerung und die burgenländische Wirtschaft: "Auf dieser Basis werden wir weiter investieren, um kluges Wachstum zu forcieren, Arbeitsplätze zu schaffen und die Absicherung der Daseinsvorsorge in Schlüsselbereichen wie Gesundheit oder Pflege für die Burgenländerinnen und Burgenländer zu ermöglichen." Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Landes Burgenland unter www.burgenland.at Rückfragehinweis: Landesmedienservice Burgenland 7000 Eisenstadt, Landhaus, Europaplatz 1 Tel: 02682/600-2174 post.oa-presse@bgld.gv.at www.burgenland.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11962/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0178 2024-04-23/15:47