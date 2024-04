Evotec findet dauerhafte Chef-Lösung: Christian Wojczewski übernimmt ab 1. Juli

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach dem überraschenden Abgang des Evotec-Chefs Werner Lanthaler hat das Unternehmen eine dauerhafte Lösung für die Führungsspitze gefunden. Christian Wojczewski werde zum 1. Juli die Position des Vorstandsvorsitzenden von Mario Polywka übernehmen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Dieser hatte das Amt nach dem Abgang von Lanthaler am 3. Januar übergangsweise übernommen.

Der Neue an der Spitze ist der Mitteilung zufolge studierter Chemiker mit über 20 Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen, zuletzt als Chef von Mediq und bei Linde Healthcare. Mit ihm gewinne Evotec einen erfahrenen Vorstandsvorsitzenden aus der Healthcare-Branche mit außerordentlichen Erfolgen in der Transformation von Unternehmen. Die Wahl sei einstimmig erfolgt und das Ergebnis eines im Januar 2024 begonnen umfassenden Auswahlverfahrens.

Anleger begrüßten die Neuigkeiten. Die Evotec-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu./he/tih