Italien verdonnert Amazon zu Strafe wegen "Subscribe and Save"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Mailand (Reuters) - Die italienische Wettbewerbsbehörde wirft Amazon unlautere Geschäftspraktiken vor und verhängt eine Strafe von zehn Millionen Euro gegen den US-Konzern. Amazon habe die Wahlfreiheit der Verbraucher erheblich eingeschränkt, indem auf der Website des Unternehmens automatisch die Option "Subscribe and Save" für eine breite Auswahl an Produkten voreingestellt wurde, teilte die Behörde am Mittwoch mit. "Die Vorauswahl von wiederkehrenden Käufen verleitet dazu, ein Produkt auch ohne tatsächlichen Bedarf periodisch zu erwerben und schränkt somit die Wahlfreiheit ein", hieß es zur Begründung. Amazon wies die Vorwürfe zurück. Kunden profitierten täglich von "Subscribe and Save" - sie sparten Geld und Zeit bei regelmäßigen Lieferungen von Artikeln, die sie routinemäßig verwendeten, erklärte das Unternehmen. Amazon kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

(Bericht von Gianluca Semeraro und Matteo Negri, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)