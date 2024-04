ProSiebenSat.1 verlängert Exklusivvertrag mit Moderator Opdenhövel

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Matthias Opdenhövel wird auch in den kommenden Jahren für ProSiebenSat.1 moderieren. Der börsennotierte Medienkonzern in Unterföhring bei München teilte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit, dass man den Exklusivvertrag mit dem 53-Jährigen für ProSieben, Sat.1 und die Streamingplattform Joyn um mehrere Jahre verlängere. Opdenhövel gehört gerade auch beim jüngeren Publikum zu einem der bekanntesten TV-Moderatoren in Deutschland. Einem Millionenpublikum ist er zudem durch seine Präsentationen von Sportsendungen bekannt.

Opdenhövel wird den Senderangaben zufolge weiter große Shows wie das Musik-Promi-Format "The Masked Singer", "Schlag den Star", "The Tribute" oder das Quizformat "Hast Du Töne?" moderieren. Zudem werde der Moderator für "#ranFussball" alle hochklassigen Fußball-Spiele begleiten.

Von ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst, der für alle Inhalte auf Joyn, ProSieben und Sat.1 verantwortlich ist, hieß es, Opdenhövel sei für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein "wichtiger Vertrauensmann".

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Opdenhövel seinen TV-Kollegen Elton bei der Sende-Reihe "Schlag den Star" zum 1. Juni ersetzt. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen ProSieben und Elton, der auch für die Konkurrenz RTL tätig ist, endete. Opdenhövel kehrt damit nach 13 Jahren wieder zu der Sendung zurück. Er hatte schon von 2006 bis 2011 "Schlag den Raab" und 2010 auch "Schlag den Star" moderiert.

Opdenhövel ist eines der bekanntesten TV-Gesichter von ProSiebenSat.1. Weitere Zugpferde sind für ProSieben vor allem die Entertainer Joko und Klaas. Opdenhövel zählte zu den Moderatoren, die den früheren TV-Musiksender "Viva" als Sprungbrett nutzen konnten. Er war bis Sommer 2021 auch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen tätig und moderierte dort die ARD-Sportsendung "Sportschau"./rin/DP/zb