EQS-News: Marinomed Biotech AG schließt Solv4U Forschungs- und Entwicklungskooperation mit brasilianischem Pharmaunternehmen Aché Laboratórios

Marinomed Biotech AG schließt Solv4U Forschungs- und Entwicklungskooperation mit brasilianischem Pharmaunternehmen Aché Laboratórios

Marinomed soll durch Anwendung der Marinosolv-Technologie ausgewählte Wirkstoffe verbessern, um Produkte zu entwickeln, die sich pharmakologisch vom Mitbewerb abheben

Das Projekt umfasst die Durchführung einer Machbarkeitsstudie und die zukünftige Entwicklung ausgewählter Produkte mit Exklusivitätsrechten für den lateinamerikanischen Raum für Aché

Zweite langfristige Partnerschaft für den Geschäftsbereich Solv4U von Marinomed, der nach erfolgreichem Markteintritt Lizenzgebühren generieren soll

Korneuburg, Austria, 25. April 2024 – Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt den Abschluss einer Solv4U-Forschungs- und Entwicklungskooperation mit Aché Laboratórios Farmaceuticos S.A. bekannt, einem der größten und innovativsten Pharmaunternehmen Brasiliens. Aché ist für seine führende Rolle bei der Entwicklung verschreibungspflichtiger Medikamente und innovativer Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse bekannt. Im Rahmen des Solv4U-Partnerschaftsprogramms bietet Marinomed seine proprietäre Marinosolv-Solubilisierungstechnologie Kunden aus der Pharma- und Biotechnologiebranche an. Marinosolv löst Probleme mit der Löslichkeit und Bioverfügbarkeit und unterstützt die Formulierungsentwicklung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs). Im Rahmen der Zusammenarbeit soll die Marinosolv-Technologie für ausgewählte Wirkstoffe getestet werden, um Produkte mit höherer Löslichkeit, geringerer Dosierung und damit einem verbesserten pharmakologischen Profil zu entwickeln. Aché erhält die Exklusivrechte für die Anwendung der Marinosolv-Technologie auf die ausgewählten Wirkstoffe, die als pharmazeutische Produkte unter den Markennamen von Aché im lateinamerikanischen Raum weiterentwickelt und vermarktet werden sollen. Nach erfolgreicher Markteinführung profitiert Marinomed von den Lizenzgebühren für den Verkauf der Produkte im lateinamerikanischen Wachstumsmarkt. Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass beide Parteien nach erfolgreichem Abschluss der Machbarkeitsstudien das Potenzial dieser Produkte in Gebieten außerhalb Lateinamerikas ausnutzen.

Cornelia Siegl, Head von Solv4U, kommentiert: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Aché diesen Weg zu gehen und blicken gespannt auf die Zusammenarbeit bei diesem Solv4U-Projekt mit einem so innovativen Partner. Der Abschluss einer weiteren langfristigen Solv4U-Partnerschaft zeigt, dass die geringe Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln nach wie vor eine der größten Hürden in der Arzneimittelentwicklung darstellt und dass innovative Lösungen wie die unsere dringend benötigt werden. Die Marinosolv-Technologie hat sich bei einer Vielzahl von pharmazeutischen Wirkstoffen nicht nur in unserer eigenen Produktentwicklung, sondern auch in verschiedenen Partnerprojekten als erfolgreich anwendbar erwiesen.”

Andreas Grassauer, CEO von Marinomed, ergänzt: „Nach der Solv4U-Partnerschaft mit unserem Partner SPH Sine Pharmaceuticals in Shanghai im vergangenen Jahr ist die Kooperation mit Aché Laboratórios ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Marinosolv. Wir freuen uns, mit Aché in den kommenden Jahren im dynamischen, wachsenden Marktumfeld Lateinamerikas zusammenzuarbeiten. Technologiepartnerschaften wie diese beschleunigen den Transfer von der Forschung in die kommerzielle Anwendung. Es ist uns ein besonderes Anliegen, unser Solv4U-Geschäft in Zukunft weiter auszubauen und mit unserer innovativen Marinosolv-Technologie die Wirksamkeit von pharmazeutischen Wirkstoffen zu verbessern.”

Hatylas Azevedo, F&E-Direktor von Aché, sagt: „Wir freuen uns, mit Marinomed zusammenzuarbeiten, um das Potenzial der Marinosolv-Technologie zur Verbesserung der pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Eigenschaften von Primärbehandlungen für weit verbreitete Krankheiten auszuschöpfen. Gemeinsam mit der Erfahrung von Aché in Forschung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente sowie dem Know-how und der innovativen Technologie von Marinomed können wir Produkte entwickeln, die sich vom Wettbewerb abheben und ungedeckte medizinische Bedarfe erfüllen.“

Über Aché Laboratórios Farmaceuticos S.A.

Aché Laboratórios Farmaceuticos S.A. ist ein renommiertes brasilianisches Pharmaunternehmen, das vor 57 Jahren gegründet wurde. Das Unternehmen ist in den Bereichen verschreibungspflichtige Medikamente und Spezialpharmazeutika bekannt und gilt als eines der größten und innovativsten Pharmaunternehmen Brasiliens. An fünf Produktionsstandorten stellt Aché eine breite Palette von Arzneimitteln her, darunter feste, flüssige und halbfeste Formen, parenterale Medikamente, Antibiotika und Kontrazeptiva. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Portfolio von mehr als 300 Markenprodukten in verschiedenen therapeutischen Bereichen, wobei es im Bereich der Atemwegserkrankungen in Brasilien führend ist. Aufgrund seiner Innovationskraft und Qualität wurde Aché bereits als innovativstes Unternehmen der Pharmabranche ausgezeichnet. Nahezu 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widmen sich der Forschung und Entwicklung in den Bereichen Arzneimittelforschung, pharmazeutische Wissenschaft, präklinische und klinische Entwicklung sowie Business Development, das sich auf die Zusammenarbeit mit Partnern konzentriert. In den letzten Jahren hat Aché zahlreiche bahnbrechende Produkte auf den Markt gebracht und ist weltweite Kooperationen mit renommierten Biotech- und Pharmaunternehmen eingegangen, um neue Wirkstoffe, Kombinationspräparate sowie innovative Darreichungsformen und Technologien für Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln.

Über Marinosolv®:

Marinosolv® ist eine innovative Technologieplattform, die die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von kleinen Molekülen und Peptiden verbessert, die in wässrigen Formulierungen schwer löslich sind. Folglich können neue Behandlungen für eine Vielzahl von Krankheiten ins Auge gefasst werden. Die Marinosolv®-Technologie ermöglicht eine effiziente Wirkstoffabgabe am Anwendungsort mit potenziell geringeren unerwünschten Wirkungen abseits der Zielorgane. Bereits zugelassene Medikamente und neue Wirkstoffe können durch Re-Formulierung mit Marinosolv® verbessert werden und sind als Teil der neuen Formulierung erneut patentfähig, auch wenn der Patentschutz bereits ausgelaufen war. Unter der Marke Solv4U bietet Marinomed im Rahmen von Technologiepartnerschaften Formulierungsentwicklung auf Basis von Marinosolv® für Wirkstoffe in allen Stadien der Entwicklung und des Produktzyklus an. Weitere Informationen zu Marinosolv® und Solv4U finden Sie auf https://www.solv4u.com. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Marinosolv® sind abrufbar unter https://www.marinomed.com/de/news/wissenschaftliche-publikationen (Reiter „Immunology“).

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis

Marinomed Biotech AG

PR & IR: Lucia Ziegler

T: +43 2262 90300 158

E-Mail:

Metrum Communications: Eva Ruppnig

T: +43 664 4065744

E-Mail:

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.

