Biden: Bereit zu Debatte mit Trump

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat sich zu einer Debatte mit seinem Amtsvorgänger und wahrscheinlichen Herausforderer Donald Trump vor der Wahl im November bereit gezeigt. Er wisse zwar nicht, wann, aber er wäre froh, Trump zu debattieren, sagte Biden am Freitag in einem Radio-Interview mit dem Talk-Show-Moderator Howard Stern. Der 81-jährige Biden und der 77-jährige Trump sicherten sich bereits die nötigen Delegiertenstimmen für die Nominierung als Präsidentschaftskandidaten ihrer Parteien.

Bidens Wahlkampfteam hielt sich bisher in Bezug auf eine mögliche TV-Debatte vor der Wahl bedeckt. Im vergangenen Wahlkampf 2020 wurden die Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten laut und polemisch. Das warf die Frage auf, ob diese amerikanische Wahlkampf-Institution angesichts von Trumps Hang dazu, bei öffentlichen Auftritten Fakten zu verdrehen, zeitgemäß sei. Im aktuellen Wahlkampf hielt sich Trump aus den TV-Debatten der Präsidentschaftsanwärter seiner Republikanischen Partei heraus - und setzte sich am Ende gegen sie alle durch./so/DP/ngu