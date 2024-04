Die meistgehandelten Produkte: DAX Dynamik, Tech- und Edelmetall-Calls im Anlegerfokus

Zum Ausklang der Woche sorgten bullische Kräfte für einen Schwung im DAX®, der sich zum Handelsbeginn leicht über der 18.000-Punkte-Marke positionierte.Der DAX® bleibt ein zentrales Thema, mit Calls, die einen beeindruckenden Hebel von über 41 bis zu etwa 51 bieten, während der DAX® Put mit einem moderateren Hebel von knapp 10 für Ausgleich sorgt. Die gehandelten NVIDIA- und Gold-Calls zeigen eine anhaltende Diversifikation des Interesses weg vom reinen Indexhandel hin zu spezifischen Branchen – Technologie und Edelmetalle.

Bei den gehandelten klassischen Optionsscheinen ist ein klarer Fokus auf den Technologie-Sektor zu erkennen. Alphabet Inc. Calls mit verschiedenen Hebelfaktoren deuten auf unterschiedliche Marktmeinungen hin, während ein Amazon.com Inc. Call mit einem sehr hohen Hebel die Erwartungen an signifikante Bewegungen bei diesem E-Commerce-Giganten offenbart.

Im Bereich der gehandelten Faktor-Optionsscheine sticht der Microsoft Corp. Long hervor, was auf eine starke Wachstumserwartung für dieses Unternehmen hinweist. UnitedHealth Group Inc. und Sartorius AG Long, beide mit einem Faktor von 3, lassen auf Zuversicht in die Gesundheits- und Biotechnologiebranchen schließen. Ein S&P 500 Short deutet auf die Erwartung einiger Anleger hin, dass der breitere Markt eine Korrektur erfahren könnte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD30S8 6,22 18004,00 Punkte 17399,378921 Punkte 41,09 Open End DAX® Call HD3D8U 3,43 18004,00 Punkte 17683,274284 Punkte 51,30 Open End DAX® Put HD1A4W 16,95 18004,00 Punkte 19693,11761 Punkte 9,93 Open End NVIDIA Corp. Call HD35AS 8,62 826,56 USD 753,466507 USD 14,28 Open End Gold Call HD4DBD 7,51 2341,29 USD 2262,010279 USD 18,08 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2024; 09:04 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet Inc.Call HC9DL5 2,03 157,95 USD 165,00 USD 17,35 18.09.2024 Alphabet Inc.Call HR8WKN 4,42 157,95 USD 170,00 USD 12,96 15.01.2025 Apple Inc. Put HC89YV 1,06 169,895 USD 170,00 USD 14,53 18.12.2024 Alphabet Inc.Call HC8J86 2,11 157,95 USD 185,00 USD 12,16 18.06.2025 Amazon.com Inc. Call HC7QF6 0,61 173,70 USD 190,00 USD 43,75 19.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2024; 09:18 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag UnitedHealth Group Inc. Long HD31AS 7,9 493,92 USD 329,34229 USD 3 Open End Sartorius AG Long HC3WY3 0,87 286,95 EUR 188,117445 EUR 3 Open End S&P 500 Short HD2R0A 8,85 5085,62 Punkte 5890,17727 Punkte -6 Open End Microsoft Corp. Long HD2ZE7 2,29 399,45 USD 372,535552 USD 15 Open End Apple Inc. Short HD2RUV 11,51 169,90 USD 254,853665 USD -2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.04.2024; 09:20 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!