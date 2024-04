EQS-Adhoc: LIBERO football finance AG: Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2023

EQS-Ad-hoc: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Die LIBERO Football Finance AG (WKN: A161N2 | ISIN: DE000A161N22) gibt bekannt, dass die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 nicht bis zum 30. April 2024, sondern voraussichtlich am 31. Mai 2024 erfolgen wird. Hintergrund hierfür ist der Umstand, dass der zum 1. Februar 2024 neu eingetretene Alleinvorstand sich zunächst in komplexe Sachverhalte einarbeiten musste und dies einen erhöhten Arbeitsaufwand bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und Abstimmungsaufwand mit dem Abschlussprüfer Mazars GmbH & Co. KG, Berlin zur Folge hatte.

Sprache: Deutsch Unternehmen: LIBERO football finance AG Taunusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Deutschland E-Mail: info@libero-football-finance.com Internet: www.libero-football-finance.com ISIN: DE000A161N22 WKN: A161N2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1890799

