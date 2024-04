EQS-News: Sachem Head Capital Management unterstützt Wahlvorschläge von Delivery Hero für Veränderungen im Aufsichtsrat

EQS-News: Sachem Head Capital Management LP / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Sachem Head verwaltet eine Position von 3,6 Prozent an Delivery Hero SE („das Unternehmen“) über Aktien und Derivate

Investor unterstützt die von Delivery Hero vorgeschlagene Erweiterung des Aufsichtsrats und die vom Unternehmen vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten



New York, Berlin, 29. April 2024 – Die Investmentgesellschaft Sachem Head Capital Management LP („Sachem Head“), die eine Position von rund 3,6 Prozent an Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder „das Unternehmen“, ISIN DE000A2E4K43, WKN A2E4K4) über Aktien und Derivate verwaltet, unterstützt die von Delivery Hero vorgeschlagene Erweiterung des Aufsichtsrats von sechs auf acht Mitglieder (die „Erweiterung des Aufsichtsrats”) und die vom Unternehmen vorgenommene Nominierung von Kristin Skogen Lund, Dr. Martin Enderle, Roger Rabalais und Scott Ferguson (die „Kandidaten”) als Kandidaten für die Aufsichtsratswahl auf der kommenden Hauptversammlung von Delivery Hero (die „Hauptversammlung“) zusätzlich zu den vier Arbeitnehmervertretern, die von der Hauptversammlung gewählt werden müssen. Sachem Head hat die Absicht, auf der Hauptversammlung für die Erweiterung des Aufsichtsrats, jeden der Kandidaten und für die vier Arbeitnehmervertreter zu stimmen.

Scott Ferguson, Gründer und Portfoliomanager von Sachem Head, sagte: „Wir sehen enormes Potenzial im Markt für Essenslieferungen und für Delivery Hero mit seiner starken Wettbewerbsposition in hochattraktiven Märkten. Ich freue mich darauf, mit den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial des Unternehmens zu realisieren.”

Über Sachem Head

Sachem Head ist eine Investmentgesellschaft, die 2012 von Scott D. Ferguson gegründet wurde. Das Unternehmen verfolgt eine fokussierte, wertorientierte Anlagestrategie und konzentriert sich hauptsächlich auf Kapitalbeteiligungen in Nordamerika und Europa.



Über Scott Ferguson (CV)

Scott Ferguson ist der geschäftsführende Gesellschafter und Portfoliomanager von Sachem Head Capital Management, einer Investmentgesellschaft mit wertorientierter Anlagestrategie und Sitz in New York. Bevor er Sachem Head im Jahr 2012 gründete, war er neun Jahre lang bei Pershing Square Capital Management tätig, dem er seit der Gründung im Jahr 2003 angehörte. Vor Pershing Square erwarb Scott 2003 einen MBA an der Harvard Business School und war von 1999 bis 2001 Vice President bei American Industrial Partners, einem Private-Equity-Unternehmen. Von 1996 bis 1999 war Scott außerdem als Business Analyst bei McKinsey & Company tätig. Scott Ferguson schloss 1996 sein Studium an der Stanford University mit einem A.B. in Public Policy ab. In der Vergangenheit war er Mitglied der Verwaltungsräte von Olin Corporation, Elanco Animal Health, Autodesk und US Foods.



Wichtige Hinweise

Diese Pressemitteilung wurde von Sachem Head im Zusammenhang mit dem Investment von Sachem Head in Delivery Hero SE („DHER” oder die „Emittentin”) veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information und sind nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung zu verstehen. Sie sind nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse der möglichen Empfänger dieser Pressemitteilung zugeschnitten und sollten daher nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verstanden werden. Die in dieser Pressemitteilung geäußerten Ansichten geben die Meinung von Sachem Head wieder und beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen sowie auf internen Recherchen von Sachem Head. Obwohl die hierin enthaltenen Informationen sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, geben weder Sachem Head noch deren Geschäftsführer, Manager, Mitarbeiter, verbundene Unternehmen oder Gesellschafter eine ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung, Zusicherung oder Garantie ab und übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der in der Pressemitteilung gemachten Angaben. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Sachem Head nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, die jedoch keinen Anspruch auf Richtigkeit für die Zukunft erheben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind und in der Regel nicht von Sachem Head beeinflusst werden können. Es ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Umstände, Ereignisse sowie deren Folgen wesentlich von denjenigen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, diesen zugrunde liegen oder darin zum Ausdruck kommen.

Die von Sachem Head verwalteten Fonds halten (entweder unmittelbar oder über Zurechnungstatbestände) derzeit einen signifikanten Anteil der ausstehenden Aktien der Emittentin bzw. Finanzinstrumente, die sich auf Aktien der Emittentin beziehen. Sachem Head hat daher ein finanzielles Interesse an der Profitabilität der von Sachem Head verwalteten Fonds. Dementsprechend wird auf mögliche Interessenkonflikte bei Sachem Head hingewiesen. Diese Pressemitteilung sollte folglich nicht als unabhängige Information angesehen werden. Zudem sollte diese Pressemitteilung nicht als Hinweis auf die gegenwärtigen oder zukünftigen Handelsabsichten von Sachem Head verstanden werden, die sich jederzeit ändern können.

