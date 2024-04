EQS-News: Schweizer Electronic AG bestätigt Konzernzahlen für 2023 und Ausblick für 2024

EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Schweizer Electronic AG bestätigt Konzernzahlen für 2023 und Ausblick für 2024



29.04.2024 / 08:00 CET/CEST

Schweizer Electronic AG bestätigt Konzernzahlen für 2023 und Ausblick für 2024

Umsatz steigt auf 139,4 Mio. Euro

EBITDA bei 47,4 Mio. Euro – hohe Erträge durch Entkonsolidierung

Aussichten für 2024 weiterhin positiv

Schramberg, 29. April 2024 – SCHWEIZER veröffentlicht heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2023 und bestätigt die vorläufigen Zahlen. Der SCHWEIZER-Konzern (nach IFRS) erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 139,4 Mio. Euro (Vorjahr: 131,0 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 6,4 Prozent zum Vorjahr. Ein starkes viertes Quartal ermöglichte dieses Wachstum.

Der Umsatz aus der Eigenproduktion konnte gegenüber dem Vorjahr leicht auf 93,8 Mio. Euro (2022: 92,4 Mio. Euro) gesteigert werden. Der Umsatz mit Produkten unserer strategischen Partnerunternehmen erhöhte sich um 18 Prozent auf 45,6 Mio. Euro (2022: 38,6 Mio. Euro). Der Umsatzanteil der Handelsware beläuft sich somit auf 32,7 Prozent (2022: 29,5 Prozent).

Mit Automobil-Kunden wurde ein Umsatzvolumen von 98,9 Mio. Euro erzielt, was einer Erhöhung zum Vorjahr von +12,6 Prozent entspricht. Der Umsatzanteil mit Automotive-Kunden beträgt 71,0 Prozent (2022: 67,1 Prozent). Diese Entwicklung spiegelt die zunehmende Dynamik im Automobilumfeld wider, nachdem die Branche im Vorjahr noch stark durch Versorgungsengpässe bei elektronischen Bauteilen beeinträchtigt wurde.

Der Auftragsbestand betrug Ende des Berichtsjahres 251,3 Mio. Euro. Davon steht ein Auftragsbestand in Höhe von 152,0 Mio. Euro für das Jahr 2024 zur Auslieferung an.

Die Gewinne durch die Entkonsolidierung der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd., China und ein operativer Turnaround der Geschäftsergebnisse führten zu einem Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 47,4 Mio. Euro bzw. 34,0 Prozent. Bereinigt um das Ergebnis in China und um das positive Entkonsolidierungsergebnis der Beteiligung an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co. Ltd., China wurde ein EBITDA in Höhe von +8,9 Mio. Euro erzielt (2022: +5,0 Mio. EUR). Dies entspricht einer EBITDA-Quote von 6,4 Prozent.

Durch den Verkauf der Mehrheitsanteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd., China verbesserte sich die Eigenkapitalquote des Konzerns signifikant auf 24,3 Prozent (31.12.2022: -5,5 Prozent) und der Nettoverschuldungsgrad sank auf 64,2 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr reduzierte sich das Gesamtvermögen um -54,2 Mio. Euro auf 106,1 Mio. Euro. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf den zum 31.12.2022 noch nicht vollständigen Vollzug der Mehrheitsveräußerung der chinesischen Tochtergesellschaft und der damit begründeten Bilanzposition „Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ in Höhe von insgesamt 78,8 Mio. Euro zurückzuführen.

Nicolas-Fabian Schweizer, Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG: „Die erfolgreiche Umsetzung des Anteilsverkaufs an der Schweizer Electronic (Jiangsu) und die operative Übergabe des Werks an unseren Partner WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. ist vollzogen. Der von Beginn an geplante Anlauf der Produktion unserer Embedding-Produkte in Jintan ist erfolgreich geschehen. Parallel erfolgte im Jahr 2023 die Anpassung unserer Strategie an die neue Unternehmensaufstellung und die sich veränderten Marktbedingungen. Die verstärkte Fokussierung auf Technologie, Diversifizierung der Kundengruppen sowie Adressierung neuer Marktregionen – hier im Besonderen Nordamerika – sind in vollem Gange und zeigten im Jahr 2023 bereits die ersten Erfolge.“

Zum Ausblick ergänzt Marc Bunz, Finanzvorstand: „Nachdem das Jahr 2023 stark durch den Mehrheitsverkauf der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd., China geprägt war, wird das Jahr 2024 nur noch gering von Sondereffekten aus dieser Transaktion beeinflusst. Durch die strategische Neuausrichtung erzielten wir im Jahr 2023 einen bemerkenswerten Turnaround im Ergebnis und in den Cash- und Bilanzkennziffern. Die angepasste Strategie kann ab 2024 konsequent verfolgt und realisiert werden. Die Fab-Light Strategie führt zu einem reduzierten Einsatz von Finanzmitteln für Kapazitätsinvestitionen. Die Investitionen werden sich auf den Standort Schramberg fokussieren, wohingegen mit den Partnerschaften in Asien ein breites Wachstum ohne eigene Anlageninvestitionen erzielt werden kann.“

Ausblick: Umsatzprognose – weiteres Rekordjahr erwartet

Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erwarten wir einen Umsatz in Höhe von 140 bis 150 Mio. Euro für das Jahr 2024 (2023: 139,4 Mio. Euro). Folglich erwarten wir, das Rekordjahr 2023 nochmals zu übertreffen. Wachstumstreiber wird der Hochlauf größerer Projekte im Bereich Automotive sein. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Embedding-Technologie, welche aktuell für hybride Antriebstechnologien im 48 Volt-Bereich eingesetzt wird, später aber auch im Bereich der Hochvoltanwendungen für die bessere Energieausbeute bei BEVs. Trotz vielversprechender Projekte mit Industriekunden werden diese wegen der anhaltenden Herausforderungen des Maschinenbau- und des Bausektors jedoch nicht die Steigerungsraten des Automobilbereichs erreichen können.

Ergebnisprognose – EBITDA wieder über 10 Mio. EUR erwartet

Die Erwartung für das EBITDA liegt zwischen +10 und +11 Mio. Euro. Damit sehen wir es als realistisch an, das EBITDA gegenüber dem Vergleichsjahr 2023 auf bereinigter Basis um rund 10 Prozent zu steigern.

Bilanzkennzahlen stabilisieren sich weiter

Wir erwarten das Jahr 2024 mit einer Eigenkapitalquote von 25 bis 28 Prozent und einem stabilen Nettoverschuldungsgrad zwischen 50 und 80 Prozent abzuschließen.

Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2023 steht ab heute unter www.schweizer.ag im Bereich Investoren & Medien / Geschäftsbericht bzw. unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/geschaeftsbericht/downloads-berichtezur Verfügung.

Kennzahlen SCHWEIZER-Konzern

in Mio. Euro 2023 2022 Auftragsbestand 251,3 234,4 Umsatz 139,4 131,0 EBITDA 47,4 -12,3 EBITDA-Quote (%) 34,0 -9,4 EBITDA bereinigt1) 8,9 5,0 EBITDA-Quote bereinigt1) (%) 6,4 3,8 EBIT 40,9 -24,5 EBIT-Quote (%) 29,4 -18,7 EBIT bereinigt1) 2,9 -1,4 EBIT-Quote bereinigt1) (%) 2,1 -1,0 Jahresergebnis 32,9 -33,5 Eigenkapitalquote (%) 24,3 -5,5

1)Bereinigt um das laufende Ergebnis von Januar bis April 2023 der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd., China und dem Entkonsolidierungseffekt

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.



Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“).

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

Bilder: Schweizer Electronic AG | Flickr

29.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg Deutschland Telefon: 07422-512-301 Fax: 07422-512-397 E-Mail: ir@schweizer.ag Internet: www.schweizer.ag ISIN: DE0005156236 WKN: 515623 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange

