GNW-Adhoc: "Korea-Shenyang-Aktivitätswoche 2024" eröffnet

^SHENYANG, China, April 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. April haben in Seoul,

Südkorea, die ?Korea-Shenyang-Aktivitätswoche 2024" und die weltweite Promotionsveranstaltung ?Hello, Shenyang" (am Seouler Bahnhof) begonnen. Führende Vertreter beider Initiativen sprachen bei der Eröffnung, gefolgt von Regierungsvertretern der Provinz Liaoning und der Stadt Shenyang, die thematische Vorträge zur Investitions- und Entwicklungssituation in der Provinz und der Stadt hielten. Zahlreiche Unternehmensvertreter tauschten ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über Investitionen in Shenyang aus. Nach der Eröffnungszeremonie besuchten führende Vertreter beider Seiten und Gäste den wichtigsten Programmpunkt der Aktionswoche - die Ausstellung für Spezialprodukte aus Shenyang. Insgesamt 55 Vertreter von Unternehmen aus der Stadt Shenyang und den Städten des modernen Großraums Shenyang präsentierten ihre Produkte aus den Bereichen High-End-Ausrüstung, Biomedizin, neue Energie, neue Materialien, moderne Landwirtschaft, Lebensmittel, kulturelle Tourismusangebote und vieles mehr. Im speziell eingerichteten B2B- Verhandlungsbereich kamen zudem insgesamt 26 chinesische Unternehmen und 38 südkoreanische Unternehmen für 105 Verhandlungssitzungen zusammen. Nach Angaben des Informationsbüros der Volksregierung der Stadt Shenyang dauerte die Aktionswoche vom 23. bis 27. April. Neben der Eröffnungszeremonie und der Ausstellung für Spezialprodukte aus Shenyang fanden vier auf Wirtschaft und Handel fokussierte Veranstaltungen statt, die sich auf Schlüsselbranchen der chinesisch-koreanischen Zusammenarbeit konzentrierten, darunter Lebensmittel, Biomedizin, medizinische Kosmetologie, Modekultur, neue Energie, Energieeinsparung und Umweltschutz. Hinzu kamen verschiedene weitere Aktivitäten, etwa zur Förderung kultureller Tourismusangebote sowie zur gezielten Investitionsbeschaffung. An der Eröffnungszeremonie nahmen mehr als 400 Vertreter der wichtigsten Wirtschafts- und Handelsinstitutionen und Wirtschaftsverbände Südkoreas, der Partnerstädte, der Fortune 500-Unternehmen Koreas und der Medien teil. Bei der Zeremonie wurden 33 wichtige chinesisch-koreanische Kooperationsprojekte mit einem Gesamtwert von 12,5 Mrd. Yuan unterzeichnet. Quelle: Informationsbüro der Volksregierung der Stadt Shenyang Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b83c5c5-0fff-46ce- a5fc-a70eabc11e17 °