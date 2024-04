Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 29.04.2024 Kursziel: EUR 26,80 (bislang: EUR 26,50) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Zweistelliges Ergebniswachstum 2024e erwartet Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Eckdaten zum ersten Quartal 2024 bestätigen unsere Überzeugung, dass sich der Ertragsrückgang des Jahres 2023 in diesem Jahr trotz aktuell schwacher Nachfrage nicht wiederholen wird. Entlastend wirken sich vor allem der Wegfall von Einmaleffekten aus der Omnova-Akquisition, Kosteneinsparungen aus dem Performance-Plus-Programm sowie im Jahresvergleich rückläufige Materialaufwendungen aus. Nach Arrondierung unserer Finanzprognosen heben wir daher unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel auf EUR 26,80 von EUR 26,50 leicht an und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Wie üblich, wurden mit dem Jahresabschluss auch Eckdaten zum ersten Quartal vorgelegt. Nach vorläufigen Zahlen stiegen im Q1/2024 der Konzernumsatz auf EUR 222,3 Mio. (Vj.: EUR 205,7 Mio., +8,1% YoY) und das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA auf EUR 27,6 Mio. (Vj.: EUR 19,1 Mio., +44,3% YoY). Die adjustierte EBITDA-Marge im Q1/2024 lag mit 12,4% um 306 Basispunkte über der Vorjahresmarge von 9,3%. Trotz deutlich gestiegener Abschreibungen und von uns prognostizierter höherer Zinsaufwendungen dürfte damit das (bislang noch nicht veröffentlichte) Vorsteuerergebnis im Q1/2024e nach unserer Prognose auf EUR 8,6 Mio. von EUR 5,1 Mio. im Vorjahresquartal bzw. um 67,9% ebenfalls deutlich verbessert worden sein. Mit deutlich zweistelligen Ergebniswachstumsraten rechnen wir auch auf Gesamtjahressicht. Unterstützt sehen wir unsere Prognose durch die erstmals veröffentlichte Management-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2024e. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29549.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °