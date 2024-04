Zappalot by yallo erweitert mit «Best of Influencer» den beliebten Videomix um neues Format

Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung

Das neue Format «Best of Influencer» von Zappalot by yallo bietet ab dem 2. Mai 2024 einen humorvollen Einblick in den Video-Content von Social Media Influencern.

Das Format ergänzt den satirisch kommentierten Videomix der TV-Welt, den Zappalot by yallo seit rund einem Jahr erfolgreich verbreitet.

Die Themenfelder sind unter anderem Life Coaching, Beauty und Schweiz-spezifischer Content.

Im ersten Jahr hat Zappalot by yallo über 20 Millionen Views erzielt.

Zappalot by yallo erscheint wöchentlich auf den Zappalot Social Media-Kanälen (TikTok, Instagram, Youtube), yallo TV, oneplus und auf Blick.ch.

«Nach über 20 Millionen Views plattformübergreifend im ersten Jahr kann Zappalot by yallo als voller Erfolg bezeichnet werden. Mit «Best of Influencer» knüpfen wir an diese Geschichte an und erweitern unseren Fokus um Social Media Influencer, eine wachsende und ideale Fundgrube für aussergewöhnliche Videomomente. Damit erreichen wir noch jüngere Zielgruppen auf inhaltlich relevante und unterhaltsame Art», sagt Stefan Fuchs, Chief Consumer Officer - Flanker Brands, von Sunrise.

Seit April 2023 nimmt Zappalot by yallo die TV-Welt unter die Lupe und stellt die lustigsten, interessantesten, peinlichsten und brisantesten Fernsehmomente in kurzen Videoclips zusammen. Damit sorgt der Full Service Provider yallo für Unterhaltung und macht gleichzeitig Lust auf seine modernen Telekommunikationsprodukte für Mobile, Internet und TV. «Die Brücke zur Influencer-Welt zu schlagen lag nahe - sind doch die Kanäle der Influencer gewissermassen die TV-Kanäle der Social-Media-Generation. Influencer stecken viel Zeit und Arbeit in die Produktion von Inhalten, um Partnerschaften einzugehen sowie Produkte, Dienstleistungen oder Marken zu bewerben. Sie bieten uns somit einen zusätzlichen, unlimitierten Content-Pool », sagt Aljoscha Bjelan, Produktionsleiter von Zappalot. Eine weitere Verbindung zum gewohnten Zappalot-Content ist die prägnante Stimme von Roy Gablinger, der die Influencer-Clips satirisch kommentiert. Die Clips stammen unter anderem aus Themenfeldern wie Life Coaching und Beauty sowie einer Vielzahl Schweiz-spezifischer Nischen. Es werden sowohl gestandene Influencer-Grössen als auch Newcomer und Reality-Stars mit dem charakteristischen Zappalot-Zwinkern unter die Lupe genommen. In der ersten Ausgabe sind unter anderem die Ex-Bachelors Fabrizio Behres und Clive Bucher und Dieter Bohlen zu sehen. Ein exklusiver Preview ist hier verfügbar.

Hier können die Videos gestreamt werden

Die Videos sind auf den Zappalot Social Media-Kanälen (TikTok, Instagram, Youtube), auf yallo TV und oneplus verfügbar. Bei yallo TV sind die Videos für Kundinnen und Kunden mit einem yallo TV oder Home Internet+ TV Abo abrufbar. Zudem können die Clips auch mit einem kostenfreien yallo Free TV Konto gestreamt werden auf yallo.tv, über die mobilen yallo TV Apps für Smartphones und Tablets sowie über die yallo TV Apps für Android TV und Apple TV auf dem Fernseher.

Zappalot-Formate im Überblick

Montags: Zappalot – Best of TV-Weekend

Mittwochs: Zappalot – Best of Guilty Pleasure

Neu ab 2. Mai 2024, jeweils Donnerstags: Zappalot – Best of Influencer

Samstags: Zappalot – Best of Swiss TV-Week

Über yallo TV

yallo bietet als Full Service Provider modernste, preisgünstige und einfach verständliche Mobile-, Internet- und TV-Dienste aus einer Hand und bietet neben dem umfassenden yallo TV-Angebot die kostenfreie Einstiegsversion yallo Free TV. Des Weiteren bespielt die unkonventionelle und innovative Marke mit Zappalot by yallo Social Media und weitere Kanäle mit einem humoristischen Videomix aus der TV- und jetzt auch Influencer-Welt.

TV-Highlights auf yallo TV

yallo TV bietet zusammengefasste TV-Highlights bereits seit dem Frühjahr 2022 in verschiedenen Formen an. Während es Zappalot nur in deutscher Sprache gibt, profitieren französisch- und italienisch-sprachige Kundinnen und Kunden in der Rubrik «Home» von einer Zusammenstellung der TV-Highlights in einer speziellen Videoform, die sie direkt abspielen oder aufnehmen können.

