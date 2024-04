EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH veröffentlicht Konzernabschluss für das Jahr 2023: Rekordumsatz und starke operative Performance

EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

BOOSTER Precision Components GmbH veröffentlicht Konzernabschluss für das Jahr 2023: Rekordumsatz und starke operative Performance



30.04.2024 / 10:00 CET/CEST

Umsatzwachstum von 17,5 % im Vergleich zu 2022 deutlich über der Prognose

Verbesserung des EBITDA auf 21,3 Mio. EUR (2022: 19,5 Mio. EUR)

Starker Auftragseingang in Höhe von 128 Mio. EUR mit 20 % Anteil von nicht für Verbrennungsmotoren bestimmten Produkten

Frankfurt a. M., 30. April 2024

– Die BOOSTER Precision Components GmbH (Bond; ISIN NO0012713520) hat heute ihren Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.

Der Umsatz stieg von 156,2 Mio. EUR im Vorjahr um 17,5 % auf insgesamt 183,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023 und liegt damit deutlich über der Prognose. Das EBITDA des Unternehmens stieg im Vergleich zu 2022 um 9 % auf 21,3 Mio. EUR (2022: 19,5 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge sank von 12,4 % im Vorjahr auf 11,6 % im Jahr 2023, was im Wesentlichen auf Produktmixeffekte sowie auf Anlaufkosten für den Start eines Großprojekts in China zurückzuführen ist. Infolge von höher als geplanten Abschreibungen und stark gestiegenen Zinsen blieb der Konzernjahresüberschuss mit 1,1 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis von 2,1 Mio. EUR.

In der Bilanz zum 31. Dezember 2023 resultiert der Anstieg der Vorräte und Forderungen im Vergleich zum Vorjahr aus dem deutlichen Umsatzanstieg im Jahr 2023. Das Umlaufvermögen erhöhte sich daher von 65,5 Mio. EUR im Vorjahr auf 69,9 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023. Die Bilanzsumme stieg von 107,2 Mio. EUR auf 114,8 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023. Das Eigenkapital wuchs um 14,6 % auf 14,8 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023 gegenüber 12,9 Mio. EUR zum Jahresende 2022.

Von den im Jahr 2023 neu akquirierten Projekten in Höhe von 128 Mio. EUR entfallen bereits 20 % der Projekte auf nicht für Verbrennungsmotoren bestimmte Produkte außerhalb des Kerngeschäfts für die Automobilindustrie.

Jerko Bartolić, Geschäftsführer und CEO von Booster Precision Components: „

Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht ein Rekordjahr für BOOSTER – in Bezug auf Umsatz, Finanzergebnis, Wert der neu gewonnenen Projekte und operative Performance. Wir haben unsere starke Präsenz im Turbolader-Sektor aufrechterhalten und gleichzeitig unsere strategische Diversifizierung durch die Verfolgung sich entwickelnder Potenziale in anderen Märkten fortgesetzt. Dabei haben wir uns weiterhin auf die Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten außerhalb des Bereichs der Verbrennungsmotoren konzentriert und erhebliche Investitionen in Infrastruktur und Prototyping-Maschinen in Europa und China getätigt. Dadurch gelang uns ein weiterer Rekord: 50 % aller im Jahr 2023 ausgelieferten Prototypen waren Projekten mit nicht für Verbrennungsmotoren bestimmten Anwendungen zuzuordnen. Außerdem konnten wir sowohl bestehende als auch neue Kunden für unsere Produkte zur Verwendung im Bereich E-Mobility und Fuel Cell gewinnen.

"

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzernabschlusses geht das Management davon aus, dass das Geschäftsumfeld für die Automobilindustrie auch im Jahr 2024 herausfordernd bleiben wird und die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in Europa aber auch in anderen Regionen der Welt, aufgrund geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten gedämpft wird. Vor diesem Hintergrund erwartet die BOOSTER Gruppe für das Jahr 2024 einen moderaten Umsatzanstieg im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (2023: 183,6 Mio. EUR). Unter der Annahme stabiler Energiepreise und Rohstoffkosten geht das Management davon aus, dass das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls moderat wachsen wird (2023 EBITDA: 21,3 Mio. Euro).

Dr. Ralph Wagner, Geschäftsführer und CFO von BOOSTER Precision Components: „

Wir freuen uns, für das Gesamtjahr 2023 eine starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung vorlegen zu können. Auf der Ergebnisseite sind wir mit dem EBITDA-Wachstum von 9 % angesichts des anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfelds sehr zufrieden. In Anbetracht unserer bestehenden langfristigen Projekte, des starken Auftragsbestandes für die kommenden Jahre und des anhaltenden Trends zur E-Mobilität sehen wir uns für nachhaltiges Wachstum gut aufgestellt.

"

Der Konzerngeschäftsbericht der BOOSTER Precision Components GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wird unter

https://www.booster-precision.com/en/investor-relations/financial-reports.html

verfügbar sein.

Kontakt:

BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt a. M.

T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com

BOOSTER Gruppe

Die BOOSTER Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die BOOSTER Gruppe umfasst neun Gesellschaften in vier Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der BOOSTER Gruppe liegt derzeit auf Komponenten für Turbolader, die überwiegend im Automobilbereich eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie zur Geschäftserweiterung wird das Produktportfolio sukzessive um Produkte für Anwendungen im Bereich E-Mobility, Fuel Cell und Industry ausgebaut. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der BOOSTER Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften.

www.booster-precision.com

