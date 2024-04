Pressestimme: 'Südkurier' zu Reichsbürger-Prozessen

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Reichsbürger-Prozessen:

"Eine Gruppe greiser Schwurbler soll die demokratische Ordnung in Deutschland aus den Angeln heben? Diese Frage kommt immer wieder auf, wenn es um die Reichsbürger-Verschwörer um Prinz Reuß geht. Und nicht selten ist sie dazu da, die Razzien und Gerichtsverfahren gegen die Gruppe ins Lächerliche zu ziehen. Doch zum Lachen ist hier gar nichts. Es geht bei den Bemühungen des Staates nicht darum, ob die Umsturzfantasien dieser oft skurrilen Gestalten tatsächlich hätten gelingen können, sondern was sie bei dem Versuch angerichtet hätten. Die ausgehobenen Waffenlager der Reichsbürger und ihre Pläne, in ganz Deutschland konspirative Gruppen zu bilden, machen deutlich, welche Gefahr von diesen Menschen ausging. Die Sicherheitsbehörden taten also gut daran, sofort zu handeln. Denn wenn der Prozessauftakt in Stuttgart bereits etwas gezeigt hat, dann ist es die Entschlossenheit dieser Leute, bis zum Äußersten zu gehen. Abwarten kann da keine Option sein."/yyzz/DP/he