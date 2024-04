US-Konsumstimmung sackt im April auf tiefstes Niveau seit Juli 2022

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die Konsumstimmung in den USA ist im April eingebrochen.

Das Barometer für die Verbraucherlaune sank auf 97,0 Punkte von abwärts revidiert 103,1 Zählern (ursprünglich 104,7) im März, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten aktuell mit 104,0 Punkten gerechnet. Es war bereits der dritte Rückgang in Folge. Das Barometer sank auf den niedrigsten Stand seit Juli 2022. Als einer der Gründe nannte die Chefökonomin des Instituts, Dana M. Peterson, dass die Verbraucher die aktuelle Arbeitsmarktsituation weniger positiv beurteilten.

Zudem machten sie sich mehr Sorgen über die zukünftige Geschäftslage, die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und das Einkommen. Überdies bereiteten die erhöhten Preise - insbesondere für Benzin und Lebensmittel - den Verbrauchern Sorge.

Die Federal Reserve, die am Mittwoch wieder über den Leitzins entscheidet, fährt eine straffe Linie im Kampf gegen die Inflation. Sie hält den geldpolitischen Schlüsselzins seit geraumer Zeit in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die noch immer deutlich über dem Inflationsziel von zwei Prozent liegende Teuerung verhindert vorerst eine Zinswende, die an den Finanzmärkten inzwischen nicht mehr vor September erwartet wird.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)