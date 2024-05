US-Anleihen legen vor der Fed-Zinsentscheidung etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Notenbank Fed mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 107,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,66 Prozent.

An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die Fed die Leitzinsen am Abend nicht antastet. Zuletzt hatte eine hartnäckige Inflation und eine weiter robuste konjunkturelle Entwicklung in den USA die Spekulationen auf Zinssenkungen im weiteren Verlauf des Jahres gedämpft.

Zum Handelsauftakt am US-Anleihemarkt unterstrichen neue Daten die nach wie vor vergleichsweise starke Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Im April hatte die Privatwirtschaft mehr Stellen geschaffen als erwartet. Der robuste Arbeitsmarkt erschwert der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die Inflation. Er stützt die Lohnentwicklung und kann somit Auswirkungen auf die Verbraucherpreise haben./jkr/jha/