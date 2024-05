ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Adidas auf 243 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 231 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Während das Management des Sportartikelherstellers bei den Gewinnaussichten zurückhaltend geblieben sei, erwarte sie, dass die anhaltende Markendynamik die Umsätze und Gewinne nach oben treiben dürfte, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Google Trends zeige ebenfalls ermutigende Anzeichen in den USA./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2024 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 03:00 / GMT

