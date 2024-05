Litecoin Kurs dank neuer Zinssenkungsfantasien gefragt

Der Litecoin Kurs kann gegen Wochenende dank neu entfachter Zinssenkungsfantasien wieder an Fahrt aufnehmen. Insbesondere der Rückgang der US-Teuerung dürfte Anleger bei Laune halten. Gleichzeitig signalisierten verschiedene US-Konjunkturdaten, dass die US-Wirtschaft ins Straucheln geraten könnte. Auf Wochensicht kann der Krypto-Wert LTC zwar lediglich um rund 0,20 Prozent zulegen. Damit können die jüngsten Verluste allerdings egalisiert werden.

Rückgang der US-Teuerung entfacht neuen Risikoappetit

Die Hoffnung auf global sinkende Kapitalmarktzinsen spielt Krypto-Anlagen wie Litecoin weiter in die Karten. Dass der Preisdruck in der größten Volkswirtschaft der Welt weiter nachlässt, nährt die Zinssenkungsfantasien, was zinslose Werte beflügelt.

Die für die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auch als Richtschnur angesehene Kernrate der Teuerung stieg im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,6 Prozent und damit weniger stark als im Monat zuvor (3,8 Prozent). Ökonomen hatten mit besagtem Zuwachs im Vorfeld gerechnet. Auch gegenüber dem Vormonat fiel das Plus mit 0,3 Prozent niedriger aus als noch im März (0,4 Prozent).

