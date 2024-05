Börse Frankfurt-News: Tech-Aktien Thema Nummer eins (Fonds)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Kurse der Immo-Fonds haben sich stabilisiert, einige werden nun sogar meist gekauft, wie Händler berichten. Richtig beliebt sind zudem Tech-Fonds. Erstaunlich ruhig: der Handel mit Goldminenfonds.

2. Mai 2024 FRANKFURT (Börse Frankfurt). Technologiefonds gehören weiter zu den Favoriten im Fondshandel - trotz kleiner Kursrücksetzer. Mit dem Ende der Rally am Aktienmarkt geht es aber insgesamt etwas ruhiger zu. "Nach dem regen Handel in den Vormonaten sind die Umsätze gesunken", berichtet Fondshändler Ivo Orlemann von der ICF Bank. "Seit Anfang April ist weniger los", erklärt auch Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank Fonds.

"Wir sehen vorwiegend Käufe, gelegentlich aber auch mal Verkäufe", erklärt Orlemann mit Blick auf Tech-Fonds. Favoriten seien der Fidelity Global Technology (LU0099574567), der Franklin Technology (LU0260870158) und der BlackRock Global Funds World Technology (LU0171310443). Die drei Fonds schneiden recht unterschiedlich ab: Während seit Jahresanfang der BlackRock-Fonds mit einem Kursplus von 13 Prozent punktet (Fidelity: 5,5 Prozent, Franklin 9,3 Prozent), hat auf Dreijahressicht der Fidelity-Fonds mit 10,6 Prozent im Jahr die Nase vorn (Franklin: 5 Prozent, BlackRock: 3,6 Prozent).

Asien-Fonds: Kein klares Bild

Im Handel mit breit streuenden Aktienfonds meldet Deisenroth-Boström überwiegend Abgaben - wie an der Börse üblich. Beispiele: der Alken Fund European Opportunities (LU0235308482), der Comgest Growth Greater Europe Opportinities (IE00B4ZJ4188), der CT European Smaller Companies (LU1864952335) sowie der international investierende DWS Top Dividende (DE0009848119). Zuflüsse registriert sie für den Comgest Growth Europe (IE0004766675).

Trotz zuletzt steigender Kurse an Chinas Börsen: Im Handel mit Fonds mit asiatischen Werten fehlt die Tendenz. Käufe sieht die Händlerin für den Allianz Indonesia Equity (LU0348744763), Verkäufe für den First State Greater China (GB0033874107) und Schroder ISF Emerging Asia (LU0181495838).

Käufe in einigen Immo-Fonds

Umsatzbringer bei der ICF sind weiter Immobilienfonds. Eine klare Richtung kann Orlemann allerdings nicht erkennen. "Für einige Fonds gibt es viele Käufe", meldet der Händler mit Blick auf den UniImmo Global (DE0009805556), den UniImmo Europa (DE0009805515) und den Deka-ImmobilienNordamerika (DE000DK0LLA6). Beide Seiten gespielt würden im HausInvest (DE0009807016) und Deka-ImmobilienEuropa (DE0009809566).

Offene Immobilienfonds: Abflüsse, aber stabile Liquiditätsquoten

Offene Immobilienfonds verzeichneten in den vergangenen 17 Jahren immer mehr Mittelzuflüsse als Mittelabflüsse - das ist jetzt anders, wie das Fondsanalysehaus Scope Fund Analysis schreibt. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sei es bereits zu Nettoabflüssen in Höhe von rund 500 Millionen Euro gekommen. Der Trend werde sich fortsetzen und erst im dritten Quartal seinen Höhepunkt erreichen. Im aktuellen Zinsumfeld verlören offene Immobilienfonds an Attraktivität gegenüber höher verzinsten Anlagealternativen, begründet Scope die Entwicklung.

Die überwiegende Zahl der Fonds sind Scope zufolge in der Lage, gekündigte Anteile aus ihren Cash-Beständen zu bedienen. Immobilienverkäufe zur Liquiditätsbeschaffung würden allerdings wahrscheinlicher. "Sollten Fonds gezwungen sein, in der aktuellen Marktlage vermehrt Bestandsobjekte mit Abschlägen zu veräußern, drohen negative Effekte auf den Fondsanteilspreis", heißt es. Fondsmanager würden dieses Szenario unbedingt vermeiden wollen. "Es wird aber durch zunehmende Anteilscheinrückgaben für einige Fonds wahrscheinlicher."

Mehr dazu auf scopegroup.com

Geldmarktfonds ziehen weiter, Goldminenfonds im Schatten

Daneben kommen Geldmarktfonds weiter gut an, Deisenroth-Boström zufolge etwa der DWS Rendite Optima Four Seasons (LU0225880524). Stetige Umsätze bringen laut Orlemann Mischfonds wie der Flossbach von Storch Multiple Opportunities (LU0323578657) oder auch - auf niedrigerem Niveau - der Carmignac Patrimoine (FR0010135103). Beliebt bleibt zudem der ARERO Der Weltfonds in der ESG-Variante (LU2114851830), wie Deisenroth-Boström meldet.

Der Goldpreis hat zwar vor kurzem ein neues Allzeithoch markiert, in Goldminenfonds ist aber nicht viel los, wie die Baader-Händlerin feststellt. Auffällige Umsätze, etwa im BlackRock Global Funds World Gold (LU0724618789) sieht sie nicht. Der kommt seit Jahresanfang immerhin auf ein Kursplus von 11 Prozent.

Von Anna-Maria Borse, 2. Mai 2024 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)