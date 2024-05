Pressestimme: 'Volksstimme' zu AfD-Wählern und Diakonie

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu AfD-Wählern und Diakonie:

"Es ist eine genauso einfache wie öffentlichkeitswirksame Logik des Diakonie-Präsidenten Schuch: Tätige Nächstenliebe im evangelischen Sozialverband steht im krassen Gegensatz zu Ausgrenzungs-Phantasien der in weiten Teilen inzwischen rechtsextremen AfD - deshalb können AfD-Wähler keine Mitarbeiter der Diakonie mehr sein. Und die zählt mit fast 600 000 Beschäftigten zu Deutschlands größten Arbeitgebern. Schuchs Wort hat also Gewicht. Das macht es aber nicht weniger populistisch. Welcher Beschäftigte erzählt seinem Chef schon, hinter welcher Partei er oder sie das Kreuz gemacht hat? Und wer in Verbindung mit seinem Arbeitsplatz parteipolitisch tätig wird, riskiert ohnehin Ärger bis hin zu Abmahnung und Kündigung. Das bekommt aktuell ein Pfarrer mit einem Disziplinarverfahren zu spüren, der bei der Kommunalwahl auf der AfD-Liste für Quedlinburg kandidiert. Aber Wähler für eine geheime Wahlentscheidung abstrafen zu wollen, ist ein billiges Heischen um Aufmerksamkeit."/yyzz/DP/he