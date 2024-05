Pressestimme: 'Der neue Tag' zu FC Bayern/Rangnick

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag zu FC Bayern/Rangnick:

"Oh FC Bayern, du "Stern des Südens, du wirst niemals untergehn". So heißt es in der Hymne des Rekordmeisters. Schön zum Mitsingen. Doch das Orchester an der Säbener Straße ist gewaltig außer Takt gekommen. Ein Abgesang an Trainern! Nicht einmal Ralf Rangnick will den Taktstock übernehmen. Ein Drama in C-Moll, bei dem vor allem Ehrendirigent Uli Hoeneß für unerträgliche Misstöne sorgt. Den neuen Sportchef Max Eberl erwartet eine maximal schwierige Aufgabe. Es muss ein Umbruch her. Und zwar von ganz oben. Die geballte Bayern-Spitze mit Präsident Herbert Hainer, Vorstandvorsitzenden Jan Christian Dressen und allen, die das Sagen beim Noch-Deutschen-Meister haben, muss Hoeneß stoppen. Verdienste hin oder her: Der Ehrenpräsident muss weg."/DP/jha