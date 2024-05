Australische Hochtief-Tochter erhält milliardenschweren Auftrag in Hongkong

ESSEN (dpa-AFX) - Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat in Hongkong einen milliardenschweren Auftrag von der Krankenhausbehörde ergattert. Die Cimic-Tocher Leighton Asia werde in einem Gemeinschaftsunternehmen das North District Hospital (NDH) erweitern, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Essen mitteilte. Die Cimic-Tochter werde Erlöse bis zu 2,4 Milliarden australische Dollar (1,47 Milliarden Euro) erhalten. Leighton Asia und der Joint-Venture-Partner China Railway First Group sollen die Hauptarbeiten für das neue Akutkrankenhaus ausführen. Insgesamt soll der Ausbau des Krankenhauses 4,3 Milliarden australische Dollar kosten./mne/lew/stk