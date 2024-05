Fresenius - Vor neuem Trendimpuls?

Seit Mitte 2017 durchläuft die Fresenius-Aktie eine echte Schlechtwetterperiode – sprich seither befindet sich der Titel in einem intakten Abwärtstrendkanal. Dennoch ist das Papier derzeit einen Blick wert, was an verschiedenen Faktoren liegt. Zunächst ist der Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger Band auf ein historisch niedriges Niveau zusammengeschmolzen. Im Jahr 2008 lagen die Begrenzungen des Volatilitätsindikators zuletzt noch enger beieinander. In der Vergangenheit war das oft der ideale Nährboden für einen neuen Trendimpuls. Auch andere Indikatoren senden derzeit konstruktive Signale. So arbeitet der MACD an einer Bodenbildung, während ein Abwärtstrendbruch im Verlauf des RSI vorliegt. Um dem Beispiel des MACD zu folgen, ist im eigentlichen Chartverlauf ein Spurt über die Widerstandszone bei rund 30 EUR notwendig. Auf diesem Niveau fallen verschiedene Hochs seit Februar 2023 mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 30,71 EUR) zusammen. Gelingt der Befreiungsschlag, gewinnt die Trendwende auch im eigentlichen Kursverlauf deutlich an Konturen. Der Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 37,57 EUR) bzw. der langfristige Abwärtstrend seit 2017 (akt. bei 39,26 EUR) definieren dann die nächsten Anlaufziele.

Fresenius (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fresenius

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.