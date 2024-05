Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG Unternehmen: clearvise AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 06.05.2024 Kursziel: 3,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,20 auf EUR 3,10. Zusammenfassung: clearvise hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die endgültigen Zahlen entsprechen den vorläufig berichteten. Zwar gelang dem Unternehmen die Steigerung der Grünstromproduktion um 8% J/J, aber deutlich niedrigere Stromverkaufspreise führten zu einem Umsatzrückgang von 31% auf EUR44,8 Mio. Dies führte zu einer Halbierung des EBITs auf EUR15,4 Mio. und zu einem Rückgang des Nettoergebnisses um 68% auf EUR6,8 Mio. Damit hat clearvise ein sehr solides Ergebnis erzielt, das nach dem Ausnahmejahr 2022 die Rückkehr zu normaleren Strommarktbedingungen widerspiegelt. Für 2024 erwartet clearvise einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR35,5 Mio. bis EUR37,0 Mio. und ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR21,8 Mio. und EUR23,1 Mio. Basis für die Guidance sind die gesicherten Preise (Einspeisetarife und PPAs) und das Bestandsportfolio zum Jahresbeginn. Wir haben unsere Prognosen an den langsameren Ausbaupfad der Portfoliokapazität angepasst und unsere Schätzungen der Kosten und durchschnittlichen Verkaufspreise überarbeitet. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR3,10 (bisher: EUR3,20). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und sehen das angespannte Sentiment für Aktien im Bereich erneuerbare Energien als Einstiegschance. First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.20 to EUR 3.10. Abstract: clearvise has published its 2023 annual report and held a conference call. The final figures match the preliminary numbers. Although the company managed to increase green power production by 8% y/y, significantly lower electricity sales prices led to a 31% decline in revenue to EUR44.8m. This resulted in a halving of EBIT to EUR15.4m and a 68% retreat in the net result to EUR6.8m. clearvise has thus achieved a very solid result, reflecting a return to more normal electricity market conditions after the exceptional year 2022. For 2024, clearvise expects revenue in a range of EUR35.5m to EUR37.0m and adjusted EBITDA of between EUR21.8m and EUR23.1m. Guidance is based on secured prices (feed-in tariffs and PPAs) and the existing portfolio at the beginning of the year. We have adjusted our forecasts for the slower portfolio capacity expansion path and revised our estimates of costs and average sales prices. An updated DCF model results in a new price target of EUR3.10 (previously: EUR3.20). We reiterate our Buy recommendation and see the muted sentiment for renewable energy stocks as an opportunity to pick up shares cheaply. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29597.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °