Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2024 Kursziel: 9,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Weitere Kennzahlenverbesserung für 2024 avisiert Schweizer Electronic hat jüngst den Geschäftsbericht 2023 inkl. Profitabilitätsguidance 2024 veröffentlicht. Die vorab kommunizierten Eckdaten des Jahres 2023 wurden bestätigt. Nach dem erfolgreichen Turnaround blickt der Konzern nun auf eine Fortsetzung des eingeschlagenen Erholungskurses in 2024, wenngleich ergebnisseitig die Zielsetzung aufgrund des aktuellen Umfelds u.E. anspruchsvoll erscheint. Operative Performance von Finanzergebnis überschattet: Mit Vorlage des GB wurde der vorab gemeldete Umsatz bestätigt (139,4 Mio. EUR; +6,4% yoy). Einen Wachstumstreiber stellte das Handelsgeschäft dar, welches wie erwartet deutlich mehr als 30% des Konzernerlöses reflektierte. Trotz des daraus resultierenden nachteiligen Produktmix überstieg das EBITDA mit 8,9 Mio. EUR (bereinigt um Entkonsolidierungseffekte der SEC) erstmals seit 2019 wieder die Nulllinie (Marge: 6,4x%). Allerdings fielen die Verwaltungskosten deutlich höher aus als von uns bisher antizipiert (15 Mio. EUR vs. 11,2 Mio. EUR). Das operative EBT war auf bereinigter Basis auch aufgrund hoher Zinsbelastungen (3,7 Mio. EUR) noch spürbar negativ (-4,9 Mio. EUR). Die Belastungen aus dem negativen Beteiligungsergebnis (SEC) sollten u.E. mittelfristig jedoch entfallen und Rückenwind für das Ergebnis liefern. Free Cashflow seit 2017 erstmals wieder positiv: Dank der deutlichen Verbesserung der operativen Performance auf EBITDA-Ebene gelang es Schweizer, den operativen Cashflow in 2023 nach mehreren Jahren des Ramps der SEC ins Positive zu drehen (9,9 Mio. EUR; Vj.: -3,6 Mio. EUR). Infolge deutlich gesunkener CAPEX (1,1 Mio. EUR; Vj.: 9,8 Mio. EUR) verzeichnete der Konzern einen erfreulichen Free Cashflow von 8,8 Mio. EUR, der vor allem zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten (Finanzierungs-CF: -9,5 Mio. EUR) genutzt wurde. Für 2024 erwartet man insgesamt einen ausgeglichenen FCF. Ausgehend von der Managementannahme von mittelfristig >10 Mio. EUR EBITDA p.a. sollte in Anbetracht von jährlichen Investitionen von ca. 6 Mio. EUR p.a. und leichten WC-Aufbauten im Zuge des weiter voranschreitenden Handelsgeschäftes ein jährlicher FCF im mittleren einstelligen Mio. EUR-Bereich realisierbar sein. Bottom Line-Guidance impliziert deutliche Profitabilitätsverbesserung: Während die Umsatzerwartung für 2024 bereits mit den vorläufigen Zahlen kommuniziert wurde, gab das Management nun auch die Ergebnis-Ambition bekannt. Auf bereinigter 2023-Basis impliziert diese eine EBITDA-Steigerung ggü. Vorjahr von 12,4% bis 23,6% yoy bei einem Umsatzwachstum von maximal 7,6% yoy. Dabei dürfte auch in diesem Jahr das Handelsgeschäft deutlich stärker wachsen als die Eigenproduktion und dadurch auf Konzernebene margenverwässernd wirken. Die für die Überkompensation dieses Effektes notwendigen Preis- und Volumenerhöhungen im Eigengeschäft halten wir für zu ambitioniert, weshalb wir uns deutlich unterhalb des Zielkorridors positionieren und ein EBITDA auf Vorjahresniveau erwarten (MONe: 8,9 Mio. EUR). Dies beinhaltet bereits eine kräftige Bruttomargensteigerung um +3,7PP yoy. Auch mittelfristig erwarten wir eine Rohmarge von ca. 15%. Weiterhin haben wir unsere Prognose der Verwaltungskosten für 2024ff. deutlich erhöht. Umsatzseitig reduzieren wir unsere Erwartung für 2024ff. leicht, um die laut Unternehmen weiterhin geringe Visibilität auf die Nachfrage- und Lieferkettensituation zu reflektieren. Fazit: Schweizer hat sich in 2023 bilanztechnisch freigeschwommen und blickt trotz externer Einflüsse optimistisch auf 2024. Nach Fortschreibung des DCF-Modells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und reduzieren aufgrund der deutlichen Prognoseanpassungen trotz der erhöhten Cash-Position und des gleichzeitigen Schuldenabbaus das Kursziel auf 9,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR). 