OTS: Hornbach Baumarkt AG / Einladung zur Pressekonferenz von HORNBACH am 22. ...

Einladung zur Pressekonferenz von HORNBACH am 22. Mai 2024 Bornheim/Frankfurt (Main) (ots) - Die HORNBACH Gruppe blickt auf eine solide und gleichermaßen erfolgreiche Entwicklung im Geschäftsjahr 2023/2024 zurück, trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfelds. In der Jahrespressekonferenz am Mittwoch, 22. Mai 2024, um 11 Uhr möchten wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter detailliert darüber informieren. Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, Karin Dohm, Finanzvorständin (CFO) der HORNBACH Management AG sowie der HORNBACH Baumarkt AG und Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG sowie Vorstand der HORNBACH Management AG, informieren über die Zahlen, Fakten und Ereignisse des zurückliegenden Geschäftsjahres und geben einen Ausblick auf die zu erwartende Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr. Ergänzend zu den Erläuterungen der Vorstände wird Jonathan Kohl, Gründer von seniovo, einen Impulsvortrag halten. seniovo wurde im Dezember 2023 ein Teil der HORNBACH Gruppe und ist in Deutschland Marktführer für barrierefreie Badumbauten. Journalistinnen und Journalisten können persönlich vor Ort in Frankfurt am Main im großen Konferenzraum der DZ Bank, Platz der Republik, Eingang Nord in der Erlenstraße, teilnehmen. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, die Pressekonferenz live per Videostream zu verfolgen. Sie sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Bitte teilen Sie uns bis zum 12. Mai per E-Mail an mailto:christian.grether@hornbach.com mit, ob und wie Sie an der Pressekonferenz teilnehmen werden. Sofern Sie sich für die virtuelle Teilnahme entscheiden, registrieren Sie sich bitte zusätzlich hier https://channel.royalcast.com/hornbach/#!/hornbach/20240522_1 Sollten Sie im Anschluss an die Konferenz ein Interview führen wollen oder einen O-Ton für Ihren Radio- oder TV-Beitrag wünschen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns, Sie im Rahmen der Pressekonferenz zu begrüßen. Pressekontakt: HORNBACH Baumarkt AG | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Christian Grether Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim Tel: +496348602571, E-Mail: mailto:christian.grether@hornbach.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33863/5772988 OTS: Hornbach Baumarkt AG ISIN: DE0006084403