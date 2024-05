US-Anleihen: Leichte Kursaufschläge

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,14 Prozent auf 109,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,47 Prozent.

Die Staatspapiere knüpften so an ihre Kursaufschläge vom Freitag an. Ein schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht hatte die Anleihen beflügelt. Die Erwartungen auf eine Leitzinssenkung in diesem Jahr wurden durch den Bericht gestützt. "Wie nachhaltig die Entwicklung ist, wird vor allem von den nächsten US-Inflationszahlen am 15. Mai abhängen", schreiben die Experten der Dekabank./jsl/bgf/men