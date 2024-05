Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend Verluste - Nintendo belastet Japans Börse

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach einem überwiegend freundlichen verlaufenen Börsentag am Dienstag haben Asiens Aktienmärkte zur Wochenmitte mehrheitlich nachgegeben. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Handel an der New Yorker Wall Street und den Nasdaq-Börsen schleppend war.

Es werde auf neue Impulse gewartet, hieß es am Mittwoch. Tags zuvor noch hatte die Hoffnung auf eine erste Leitzinssenkung in den USA im Spätsommer zahlreichen Aktienmärkten in Asien und auch in Europa Schwung verliehen.

In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 seine Vortagesgewinne ein, denn nun verlor er 1,6 Prozent auf 38 202 Punkte. Vor allem der schwache Ausblick des Gamingkonzerns Nintendo belastete die Stimmung. Die Aktie sackte in Tokio um 5,4 Prozent ab. Für die Aktie des Autobauers Toyota , die im bisherigen Jahresverlauf kräftig gestiegen ist, ging es weiter moderat nach oben. Der Volkswagen-Rivale fuhr im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn ein.

Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong schwächelten. Dort warten Anleger auf eine Reihe von Geschäftsberichten großer Tech-Konzerne, die in der kommenden Woche veröffentlicht werden sollen. Zudem steht, vor dem Hintergrund der Handelsbeziehungen, die Reise von Präsident Xi Jinping nach Europa im Fokus. Zwischen China und dem Westen gibt es Spannungen. Nicht zuletzt, weil die USA laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen Lizenzen widerrufen haben, die es dem chinesischen Telekomausrüster Huawei Technologies erlaubt hatten, Halbleiter der US-Chiphersteller Qualcomm und Intel zu kaufen.

Der CSI 300 sank um 0,7 Prozent auf 3633 Zähler und für den technologielastigen Hang Seng ging es zuletzt um 0,6 Prozent auf 18 378 Punkte abwärts.

Moderate Gewinne gab es in Australien. Dort legte der S&P/ASX 200 um 0,1 Prozent auf 7805 Punkte zu. Auch an der südkoreanischen Börse ging es leicht aufwärts./ck/mis