BayWa schreibt zum Jahresauftakt rote Zahlen - Ausblick bestätigt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Baywa hat zum Jahresauftakt rote Zahlen geschrieben. Ursächlich dafür seien weiter sinkende Preise für Solarmodule, ein geringerer Verkauf von Projektrechten von Wind- und Solarparks sowie eine schwache Nachfrage nach Bauleistungen in Deutschland, hieß es. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Quartal 61,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Im Vorjahr hatte BayWa einen Gewinn von 91,8 Millionen Euro erreicht. Der Umsatz ging um 17,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro zurück.

BayWa erwartet in den kommenden Monaten eigenen Angaben zufolge eine deutlich dynamischere Geschäftsentwicklung, insbesondere bei dem Verkauf von Projektrechten. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Für das Ebit erwartet der Konzern für 2024 weiter zwischen 365 und 385 Millionen Euro./nas/mis