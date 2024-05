EQS-News: Wolftank Group sichert sich zwei neue Großaufträge in Italien im Gesamtwert von 6,7 Millionen Euro

EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag

Wolftank Group sichert sich zwei neue Großaufträge in Italien im Gesamtwert von 6,7 Millionen Euro



Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6), Spezialist für Umwelt- und Energietechnologien mit Fokus auf Emissionsreduktion, hat zwei neue Aufträge in Italien mit einem Wert von insgesamt 6,7 Millionen Euro erhalten. Die beiden Verträge wurden von den italienischen Tochtergesellschaften Mares und Petroltecnica abgeschlossen, die sich beide durch ihre Expertise und Zuverlässigkeit im Bereich Umweltsanierung und Wartung industrieller Anlagen auszeichnen.

Mares, seit Ende 2021 eine Joint-Venture-Beteiligung der Wolftank Group und Kuwait Petroleum Italia (siehe Corporate News), wurde von Q8 beauftragt, eine strategisch wichtige Tankstelle nahe Rom zu errichten. Das Projekt beginnt im Oktober 2024. Petroltecnica, seit Oktober 2023 eine Mehrheitsbeteiligung der Wolftank Group (siehe Corporate News), erhielt von Italgas Reti den Auftrag zur Durchführung von Umweltsanierungsaktivitäten und Abfallmanagement in Nord- und Zentralitalien. Der Vertrag umfasst eine Laufzeit von drei Jahren und beläuft sich auf 3,6 Millionen Euro.

„Diese beiden großen Aufträge von renommierten italienischen Unternehmen untermauern sowohl unsere führende Marktposition als auch den anhaltenden Erfolg unserer Expansionsstrategie", sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group. „Durch unsere Zukäufe der letzten Jahre haben wir uns in unserem Kerngeschäft der Umwelt- und Bodensanierung sowie industrielle Beschichtungen und Wartung konsequent gestärkt. Beide Bereiche liefern zusätzlich zum stark wachsenden Bereich Wasserstoff und erneuerbare Energien einen substanziellen Ergebnisbeitrag. Vor allem die Umwelttechnik ist gut im Plan und stellt ein sehr belastbares Grundgeschäft dar, auf dem wir innovative neue Geschäftsmodelle aufsetzen können.“ Die strategische Integration von Mares und Petroltecnica in die Wolftank Group hat nicht nur zu einer Stärkung der Marktposition geführt, sondern auch neue Möglichkeiten für innovative Umweltlösungen eröffnet, die die nachhaltige Entwicklung und das Wachstum der Gruppe weiter vorantreiben.

