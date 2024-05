Die meistgehandelten Produkte: Bärisch beim DAX® – Bullisch bei Einzelwerten

Am Freitag setzte der DAX® seine Rekordjagd fort, indem er in den ersten Handelsstunden bis auf 18.804 Punkte stieg und somit eine weitere Bestmarke erreichte. Die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA trägt dazu bei, den deutschen Aktienmarkt zu unterstützen. Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute auf eine Korrektur vorbereitet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren vier Short-Produkte auf den DAX®.

Beim Gold sehen die Anleger:innen steigende Kurse und kauften K.o.-Long-Produkte, nachdem Zentralbanken ihre Bereitschaft signalisieren, die Zinssätze zu senken, was die „Opportunitätskosten“ für Gold verringert. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute Siemens Energy, Vonovia, Münchener Rück, DAX® und Micron Technology hoch im Kurs. Im vergangenen zweiten Geschäftsquartal übertraf Siemens Energy die Markterwartungen deutlich und erhöhte die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24, was Trader:innen zum Kauf von Call-Optionsscheinen animierte. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute Long-Produkte auf Apple, Fortinet, DAX® und Zalando. Bei Fortinet steht ein bemerkenswertes Wachstum sowie solide Zukunftsaussichten im Vordergrund. Der prognostizierte Gewinn für das Jahr 2024 beträgt 4,3% mit einer Umsatzsteigerung von 8,7%. Zalando veröffentlichte diese Woche neue Geschäftszahlen. Der Umsatz sank erneut, das operative Ergebnis verbesserte sich jedoch deutlich im Vergleich zum Vorjahresende, während der Nettoverlust zurückging. Anleger:innen fragten trotzdessen Faktor-Long-Produkte nach.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC6X4W 4,92 18744,00 Punkte 19224,624872 Punkte 34,57 Open End DAX® Put HC8N9M 0,11 18744,00 Punkte 18813,38279 Punkte 133,95 Open End Gold Call HD3HUV 17,88 2367,14 USD 2176,332022 USD 13,85 Open End DAX® Put HC6KU2 1,9 18744,00 Punkte 18912,897663 Punkte 79,39 Open End DAX® Put HC6VUZ 2,79 18744,00 Punkte 19003,158534 Punkte 57,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.05.2024; 08:59 Uhr

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Siemens Energy AG Call HC89C0 4,7 23,33 EUR 21,00 EUR 5,27 18.12.2024 Vonovia SE Call HB9NUP 0,14 27,71 EUR 28,00 EUR 23,97 19.06.2024 Münchener Rück Call HD3XW9 3,77 445,75 EUR 450,00 EUR 12,76 19.03.2025 DAX® Call HD4HET 0,24 18755,50 Punkte 19500,00 Punkte 2154,57 28.05.2024 Micron Technology Inc. Call HD2FCY 2,75 117,81 USD 120,00 USD 4,07 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.05.2024; 09:02 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Apple Inc. Long HD2N4Y 9,22 184,64 USD 122,9932 USD 3 Open End Fortinet Inc. Long HD36RA 5,34 58,11 USD 38,752036 USD 3 Open End DAX® Long HC3TKN 5,63 18748 Punkte 17444,213191 Punkte 15 Open End Zalando SE Long HC78TS 0,93 25,42 EUR 19,548751 EUR 5 Open End Zalando SE Long HC6ZY2 1,3 25,20 EUR 18,327121 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.05.2024; 09:09 Uhr

