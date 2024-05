KfW - Stimmungsumschwung zum Besseren im Mittelstand

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Stimmung in den Chefetagen der kleinen und mittleren Unternehmen hat sich zu Frühlingsbeginn deutlich verbessert.

Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im April im Vergleich zum Vormonat um 5,2 Zähler auf minus 11,3 Punkte an, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Stimmungsindikator der staatlichen Förderbank KfW und des Münchener Ifo-Instituts hervorgeht. "Das Geschäftsklima der mittelständischen Unternehmen steigt zum dritten Mal in Folge, womit gemäß Daumenregel der Stimmungsumschwung hin zum Besseren zumindest in diesem Segment der Wirtschaft vollzogen ist", erklärte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.

Die Niveaus der Stimmungsindikatoren seien zwar noch trübe, die Richtung stimme aber, führte Köhler-Geib aus. "Ich sehe mich in meiner Erwartung bestärkt, dass wir 2024 die Rückkehr zu einem moderaten Wirtschaftswachstum im Gesamtjahr sehen werden, das sich dann 2025 spürbar beschleunigen wird." Dem Barometer zufolge nahm besonders der Pessimismus der Mittelständler mit Bezug auf die nahe Zukunft ab. Die Geschäftserwartungen kletterten um 7,1 auf minus 11,8 Punkte. Auch die Lage wurde besser beurteilt. Allerdings fiel hier der Anstieg mit 3,2 auf minus 11,2 Punkte etwas schwächer aus.

Besonders deutlich hellte sich im April das Geschäftsklima in der mittelständischen Bauwirtschaft auf. Das Barometer kletterte hier um 5,9 auf minus 24,0 Punkte. Auch bei den Großunternehmen verbesserte sich die Stimmung, wenn auch weitaus weniger stark als im Mittelstand. Das Geschäftsklima nahm dort um 2,3 auf minus 17,3 Zähler zu. "Großunternehmen und Mittelständler blicken inzwischen wieder zuversichtlicher in die nähere Zukunft als dies noch zu Beginn des Jahres der Fall war", erklärte Köhler-Geib. Insgesamt sei die konjunkturelle Durststrecke wohl weitgehend durchschritten.

