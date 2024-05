GNW-Adhoc: KFSH&RC strebt Vorreiterrolle bei der Maximierung der Ausgaben für das Gesundheitswesen an

^RIAD, Saudi-Arabien, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dr. Majid Al Fayyadh, CEO

des King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC), hat an der Gulf Creatives Conference (GCC) in Harvard 2024 teilgenommen. Die Veranstaltung, GCC at Harvard, wird von The Diwan organisiert, einer Organisation, die von Studirenden der Harvard University geleitet wird. In seiner Ansprache stellte Dr. Al Fayyadh die Entwicklung des KFSH&RC seit seiner Gründung in Riad vor fast fünf Jahrzehnten dar und hob hervor, wie es die Notwendigkeit für Patienten, zur medizinischen Versorgung ins Ausland zu reisen, erheblich verringert hat. Das KFSH&RC hat sich zu einem führenden Anbieter von tertiären Gesundheitsdiensten entwickelt und bietet heute hochmoderne Behandlungen für Herzkrankheiten, Tumore, Organtransplantationen und genetische Störungen an. Dr. Al Fayyadh erläuterte die Umwandlung von KFSH&RC in eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung. Dieser Schritt stehe im Einklang mit der strategischen Vision der Organisation, ein globaler Innovationsführer im Gesundheitswesen zu werden, der sich auf Spitzenleistungen, Innovation und Investitionen in Spitzentechnologie konzentriert, um die globalen gesundheitlichen Herausforderungen zu bewältigen. ?Die saudische Führung hat eine klare Vision für das KFSH&RC skizziert, die durch einen königlichen Erlass umgesetzt wird, der das Krankenhaus in eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung sui generis umwandelt", erklärte Seine Exzellenz Dr. Al Fayyadh. Er betonte ferner, dass diese Umgestaltung darauf abzielt, die globalen Standards im Gesundheitswesen durch größere Unabhängigkeit und Flexibilität anzuheben. Diese Verlagerung wird es dem KSFH&RC ermöglichen, bestehende Dienstleistungen zu optimieren, neue Möglichkeiten zu verfolgen und Ressourcen auf Initiativen zu lenken, die die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen sowohl im Königreich als auch international fördern. Letztlich unterstreicht dieser Schritt das Engagement des KFSH&RC für patientenorientierte Spitzenleistungen. Dr. Al Fayyadh wies darauf hin, dass das KFSH&RC eine führende Rolle bei der Maximierung des Nutzens von Gesundheitsausgaben anstrebt und sich dabei an evidenzbasierte Verfahren hält, um optimale Patientenergebnisse zu gewährleisten. Mit Initiativen zur Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit und des Zugangs zur Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt will es weiterhin eine Vorreiterrolle in der globalen Gesundheitsversorgung einnehmen. Um dies zu erreichen, wird das KFSH&RC weiterhin in modernste medizinische Einrichtungen, fortschrittliche Diagnosegeräte und modernste Behandlungstechnologien investieren. Aufbauend auf den bereits erzielten Fortschritten in Bereichen wie CAR-T-Zell-Therapie, Roboterchirurgie, Organtransplantation und personalisierte Medizin strebt die Einrichtung eine globale Wettbewerbsfähigkeit an. Dies wird durch die Förderung außergewöhnlicher Arbeitskräfte, die Erzielung von Durchbrüchen in der Größenordnung des Nobelpreises und die Stärkung strategischer internationaler Kooperationen weiter unterstützt werden. Dr. Al Fayyadh nahm an einer Podiumsdiskussion teil, die sich mit der sich verändernden Landschaft des Gesundheitssektors und den positiven Ergebnissen der laufenden Umgestaltung der Patientenversorgung durch das KFSH&RC befasste. Er sprach auch über aktuelle Herausforderungen und voraussichtliche künftige Entwicklungen im Gesundheitssektor und betonte die tiefgreifenden Auswirkungen der Innovationen des Krankenhauses auf den weltweiten Fortschritt im Gesundheitswesen. Darüber hinaus betonte Dr. Al Fayyadh die effektive Rolle der transformativen Initiativen des Krankenhauses bei der Ausrichtung auf die Ziele des Programms zur Transformation des Gesundheitssektors und der saudischen Vision 2030. Das KFSH&RC ist als eine der weltweit führenden Einrichtungen anerkannt, die spezialisierte Gesundheitsversorgung anbieten, Innovationen vorantreiben und als Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung dienen. Die Einrichtung widmet sich der Entwicklung medizinischer Technologien und der Anhebung der Standards im Gesundheitswesen weltweit, indem sie Partnerschaften mit führenden lokalen, regionalen und internationalen Einrichtungen eingeht, um erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Klinik, Forschung und Ausbildung zu erbringen. Im zweiten Jahr in Folge hat das KFSH&RC seinen Status als führende Einrichtung im Königreich beibehalten und rangiert weltweit auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt. Laut Brand Finance ist es außerdem die wertvollste Marke im Gesundheitswesen des Königreichs und des Nahen Ostens im Jahr 2024 und wurde vom Newsweek Magazine in die Liste der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgenommen. Über das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre: Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre ist weltweit führend in der Bereitstellung spezialisierter Gesundheitsversorgung, treibt Innovationen voran und dient als Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung. Durch strategische Partnerschaften mit prominenten lokalen, regionalen und internationalen Institutionen engagiert sich das Krankenhaus für die Weiterentwicklung medizinischer Technologien und die Anhebung der Gesundheitsstandards weltweit. Das Krankenhaus hat seine Position als führende Marke im Gesundheitssektor des Königreichs und des Nahen Ostens gefestigt und wurde zum zweiten Mal in Folge zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen gekürt. Innerhalb des Königreichs liegt es auf Platz 9 und im Nahen Osten auf Platz 28. Das Krankenhaus zeichnet sich als einziges Krankenhaus weltweit dadurch aus, dass es in die Top 10 der Marken seines Landes aufgestiegen ist, was in zwei Berichten von ?Brand Finance" über die 50 wertvollsten Marken in Saudi-Arabien und die 150 wertvollsten Marken im Nahen Osten im Jahr 2024 hervorgehoben wird. Dank der Transformationsprogramme und der Vision 2030 des Königreichs, die von Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen und Premierminister - möge Gott ihn beschützen - ins Leben gerufen wurden, um die Führungsrolle des Königreichs im globalen Gesundheitssektor zu stärken, hat sich das KFSH&RC zu einem führenden akademischen medizinischen Zentrum im Nahen Osten und in Afrika entwickelt. Laut ?Brand Finance" bleibt es 2024 zum zweiten Mal in Folge auf Platz 20 der Weltrangliste Außerdem wurde es von der amerikanischen Zeitschrift ?Newsweek" zu den 250 besten Krankenhäusern weltweit im Jahr 2024 gezählt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hr. 